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新臺幣優利存款戰開打 年利率最高衝16.8%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

時序進入第4季，面對通膨及金融市場波動，民眾資金停泊與靈活配置需求升溫，銀行再掀新臺幣高利存款搶客戰。據統計，目前新臺幣高利活存年利率最高達16.8%，定存最高也有4%，包括將來銀行王道銀行、聯邦銀行、滙豐銀行及LINE Bank等均祭出優惠，不過高利方案多設有新戶、新資金、存款額度或財富管理客戶等條件，存戶仍須留意適用門檻。

目前市場最高利率仍由將來銀行拿下，即日起至12月31日，針對新戶提供新臺幣38,888元額度內、八天年利率16.8%優惠。雖然16.8%相當吸睛，但優惠期間僅八天，且適用金額不到4萬元，較適合新戶短期資金停泊。

王道銀行（O-Bank）則鎖定新戶推出一個月期階梯高利活儲，即日起至12月30日首次開立存款帳戶的新戶，自成功開戶次一營業日起算一個月內，帳戶日終餘額10萬元以內享年利率12%，10萬零1元至20萬元則享2.1%，超過20萬元部分依牌告利率計息。除短天期高利活存，王道也加碼較長天期定存。不限新舊客戶，只要承作當下存款總餘額較9月10日日終餘額增加，新資金可享六個月期定存年利率2.4%；若非新資金，三個月、六個月期定存也都有2.2%。

滙豐銀行則瞄準高資產客戶，即日起至12月31日針對合格私人銀行及合格卓越理財尊尚客戶推出新臺幣優利定存，其中三個月期年利率最高4%，單筆最低承作金額300萬元；另有三個月期3%方案，最低同為300萬元。

聯邦銀行NewNewBank也以高利活儲搶新戶，新戶在優惠期間內，享「成功開戶次一月份利息結算日」新臺幣15萬元額度內最高享年利率10%，活動至2027年1月20日。

若資金規模較大、希望拉長存款天期，LINE Bank延長兩項台幣專案定存至10月30日，新資金13個月期最高年利率2.3%，不限新舊資金最高2.2%，每位客戶最多可存20筆、最高合計6,000萬元，並可選擇按月或到期領息。此外，旗下「口袋帳戶」活存年利率1.5%，免綁約、免解任務，每戶最高可存3,000萬元。

銀行業者提醒，挑選高利存款不能只看年利率高低，短天期高利方案通常伴隨新戶、額度等限制，大額定存則可能要求特定財富管理身分或新資金。存戶可依資金規模、預計使用時間及流動性需求，選擇短期高利活存或中長天期定存，避免為追逐高利率犧牲資金運用彈性。

滙豐銀行 將來銀行 王道銀行 LINE Bank連線商業銀行

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