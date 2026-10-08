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好市多黑鑽卡不只購物回饋！旅遊險專屬方案掀討論

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
好市多黑鑽卡會員享多種優惠福利。圖/截自Costco網頁
好市多黑鑽卡會員享多種優惠福利。圖/截自Costco網頁

零售會員制競爭持續升溫，業者除以消費回饋、聯名卡與專屬折扣留住高貢獻會員，近年也逐步擴大至保險、旅遊及生活服務。美式賣場好市多（Costco）黑鑽會員近期一項專屬旅遊保險方案在社群平台引發討論，從旅程取消、班機延誤到海外急難救助均納入保障，顯示「會員權益＋金融服務」正成為大型零售通路提升黏著度的另一種吸客方式。

目前好市多與國泰產險合作推出「國泰好事保」會員專屬方案，涵蓋旅遊險、汽機車險、高爾夫球險等不同項目。其中旅遊保險主打旅平險與旅遊不便險整合，從網友分享的投保畫面來看，以海外旅遊5天、保額300萬元試算，保費約1,255元，並可選擇包含法定傳染病保障。

保障內容方面，旅程取消最高理賠12萬元，旅程更改最高同為12萬元；班機延誤每次6,000元起、最高可達1萬2,000元，行李延誤及行李損失均為定額6,000元，旅行文件損失則為定額3,000元。另據好市多APP資訊，海外急難救助最高保障可達500萬元。

值得注意的是，這類方案受到關注，並不單純只是價格競爭，而是會員制度逐漸從「消費折扣」延伸至生活情境服務。近期正值雙十連假出國旺季，社群平台便有黑鑽會員討論，過去只把黑鑽卡視為賣場高消費回饋工具，直到準備出國投保時，才發現另有會員專屬保險方案。

市場觀察顯示，會員經濟已逐步從單純的點數、折扣與現金回饋，轉向更多跨場景服務。尤其旅遊、保險、車險等產品具備高需求、高黏著特性，一旦會員在既有通路中可直接取得專屬方案，不僅有助提升會員價值感，也可降低消費者另行比價與搜尋的成本。

對零售業者而言，高階會員的經營關鍵已不只是「多回饋多少」，而是能否建立完整的生活服務生態圈。此次黑鑽會員旅遊保險受到討論，也顯示好的保險方案不僅是附加福利，更可能成為會員續卡、升等與吸引新客的重要籌碼。未來會員制零售業的競爭，恐將從賣場價格戰，進一步延伸至金融與生活服務整合能力。

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