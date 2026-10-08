聯準會9月會議紀錄偏鷹 台北股匯連續假前腳軟

台股雙十連假前出現避險賣盤，加權指數開盤後一度下挫逾500點，新台幣匯價也開低，以31.82開盤，貶值2.5分。

匯銀分析，聯準會9月會議紀錄顯示，多數官員仍認為通膨高於目標、上行風險存在，認為年底前再升息一次可能適當，但對後續政策路徑分歧擴大：部分官員強調通膨僵固風險，視升息為防範通膨的保險。

另一部分則關注高利率對經濟的遞延影響。紀錄整體偏鷹，但未見連續升息意圖，10月14日公布的9月CPI將是後續升息預期變化的關鍵。

今早美元指數上揚至102.24。