張榮發基金會當弱勢兒後盾

張榮發基金會攜手「台灣胎兒醫學振興會」醫師張東曜，以及臺北醫學大學附設醫院顱顏中心醫師陳國鼎推動的「台灣唇顎裂治療網」，共同啟動「愛．勇敢啟航」X「拯救胎兒計畫」，投入600萬元，建立從產前診斷、出生手術到後續照護的支持網絡。

張榮發基金會執行長鍾德美表示，張榮發基金會承續創辦人張榮發先生的遺志，持續深化公益行動，成立40年來累計投入公益經費逾100億元，近10年更投入逾40億元，支持全台學校推動多元教育，為孩子創造更多學習與成長的機會；期盼透過此計畫為因應少子化盡一份心力，將醫療、教育與公益資源前移至產前照護階段，陪伴孕期得知胎兒異常的父母度過焦慮與抉擇，讓每個生命都能被看見、被珍惜，並在愛與專業的陪伴下，勇敢航向未來。

台灣今年前八月新生兒人數6萬1,742人，較去年同期減少逾1.1萬人。基金會執行長鍾德美表示，父母若在孕期得知胎兒患有唇顎裂，透過計畫提供完整醫療資訊與照護協助，讓父母在孩子出生前就獲得支持。

陳國鼎醫師表示，「孩子出生時的缺陷，不應該決定他一生的樣子。」唇顎裂治療並非一場手術就結束，而是跨越多年的照護歷程，需要整形外科、牙科、語言治療及心理支持等專業共同投入。因此，團隊推動「台灣唇顎裂治療網」，串聯分散的醫療資源，讓孩子獲得持續且完整的照顧。

張東曜醫師則指出，「拯救胎兒計畫」希望能更早發現、更早介入，陪伴胎兒與父母走過出生前最艱難的一段路。

此次基金會投入的600萬元，其中300萬元捐贈台灣胎兒醫學振興會，購置20組唇顎裂照護教學模具，讓準父母在產前就能實際學習餵食及照護技巧，並設立國際醫護研修獎學金，促進胎兒醫學及唇顎裂修復技術交流；另300萬元則投入「兔寶爸媽成長教室」、「產前至產後照護認證課程」、專題講座及胎兒熱線諮詢等服務。