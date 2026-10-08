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凱基銀女子高球賽 13日揮桿

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
凱基銀行TLPGA未來賽將於13日登場，首屆「凱基高爾夫之星」四位贊助選手也同步亮相。凱基人壽總經理郭瑜玲（左四）、凱基金控執行副總經理顏志堅（左五）、中華開發文教基金會執行董事余珊蓉（右三）、凱基銀行總經理林素真（右四）及TLPGA理事長黃璧洵（左三），與四位高球選手共同合影。凱基銀行／提供
凱基銀行TLPGA未來賽將於13日登場，首屆「凱基高爾夫之星」四位贊助選手也同步亮相。凱基人壽總經理郭瑜玲（左四）、凱基金控執行副總經理顏志堅（左五）、中華開發文教基金會執行董事余珊蓉（右三）、凱基銀行總經理林素真（右四）及TLPGA理事長黃璧洵（左三），與四位高球選手共同合影。凱基銀行／提供

延續日前宣布啟動「凱基高爾夫之星」贊助計畫，凱基銀行持續投入台灣體育發展與青年人才培育。由凱基銀行冠名贊助的「2026凱基銀行TLPGA未來賽」將於10月13日至15日登場；同時，凱基銀行亦贊助楊亞賓、石澄璇兩位女子高球選手，透過賽事與選手贊助，增加年輕選手實戰歷練與職業發展的機會。

凱基銀今年選擇贊助未來賽系列，著眼新世代選手在球場上展現的活力、積極進取及勇於挑戰的精神，與凱基銀行品牌價值契合。透過賽事資源投入與選手培育，期望讓具潛力的年輕選手獲得更多競技與發展機會。

「2026凱基銀行TLPGA未來賽」為TLPGA正式認證賽事，選手比賽成績可累積職業排名積分，對於爭取年度排名、取得其他賽事參賽機會及未來挑戰國際舞台具有實質助益。

凱基銀行總經理林素真表示，支持體育發展是企業實踐社會責任的重要一環。凱基銀行投入TLPGA未來賽，呼應品牌年輕活力、積極進取及勇於挑戰的精神。凱基銀行聚焦財富管理，高爾夫球是財管客戶喜歡的運動之一，秉持「客戶在哪，凱基銀行就在那」精神，讓體育贊助進一步串聯人才培育、品牌溝通與客戶關係經營。

林素真指出，年輕選手在成長過程中，要取得足夠的實戰機會與企業資源支持並不容易，凱基銀行透過提升賽事規格及「凱基高爾夫之星」計畫，為年輕選手創造更多取得資源、累積歷練與展現實力的機會，陪伴他們持續突破、朝國際舞台邁進，「我們希望贊助的不只是一場比賽，更是一位選手邁向國際舞台的夢想。」

凱基銀行透過「凱基高爾夫之星」計畫贊助楊亞賓及石澄璇，協助兩位選手持續精進競技實力，朝日本女子職業高爾夫巡迴賽的目標前進。透過選手贊助與TLPGA未來賽的賽事投入，凱基銀行從選手培育及競技歷練兩個面向投入資源，增加年輕選手參與正式賽事、累積職業排名積分及精進競技能力的機會。

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