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玉山攜福岡藝博會 發掘新秀

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山銀行偕同福岡亞洲藝博會舉辦「AFAF AWARD powered by E.SUN BANK」公開徵件競賽，獲獎藝術家齊聚合影。玉山金控／提供
玉山銀行偕同福岡亞洲藝博會舉辦「AFAF AWARD powered by E.SUN BANK」公開徵件競賽，獲獎藝術家齊聚合影。玉山金控／提供

玉山銀行長期支持人文藝術發展，今年再度攜手福岡亞洲藝術博覽會（ART FAIR ASIA FUKUOKA, AFAF），共同舉辦「AFAF AWARD powered by E.SUN BANK」，吸引超過500件投稿作品，以發掘新生代藝術家、支持藝術創作為宗旨，不僅深化台灣與亞洲藝術圈之間的交流機會，也為藝術發展開創更寬廣的舞台。

福岡亞洲藝術博覽會於2015年首辦，為九州地區規模最大的藝術盛會之一，每年皆匯聚亞洲各地藝術專業人士參與。今年延續「AFAF AWARD」及「AFAF AWARD登龍門」兩大類別，另增設「AFAF AWARD PHOTO」類別，回應當代影像藝術蓬勃發展的趨勢。

「AFAF AWARD」首獎由日本藝術家高橋喜代史獲得，藝術家從街頭行為藝術出發，擅長以幽默的身體行動與言語作為溝通方式，將龐大且令人感到無力的社會爭議，轉化為與個人生活緊密連結的視覺事件，獲得評審的青睞。登龍門類別與PHOTO類別則分別由日本藝術家柳早苗與田中崇嗣獲獎，玉山銀行獎則由台灣藝術家葉仁焜獲選。

評審福岡亞洲美術館館長岩永悅子指出，本次入選作品整體完成度高，藝術家皆具鮮明個性，其中又以日本藝術家高橋喜代史為代表，以極具渲染力的方式傳遞創作訊息，由亞洲向世界發聲，兼具市場發展性與藝術價值的雙重要素。玉山銀行福岡分行副行長山崎辰也表示，玉山長期推動各項藝文活動，包括「畫家畫玉山」徵選、藝文講座、音樂饗宴及公共藝術設置等，希望透過企業力量支持人文藝術的發展，讓文化的滋養成為社會進步與城市發展的重要力量。

玉山銀行自2023年起連續四年支持AFAF相關活動，以實際行動投入藝術交流，期盼推動國際藝術平台，促進更多元的文化對話與交流，進一步拓展藝術影響力與國際能見度，協助更多優秀的新銳創作者走向國際舞台，為台灣藝術界與亞洲各地創造更多合作的可能。

福岡 玉山 玉山銀行

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