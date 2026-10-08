國票金前三季EPS 1.01元

國票金控（2889）昨（7）日公布今年前三季自結稅後純益為36.9億元，較去年同期增加19.9億元，年增116.29%，每股稅後純益1.01元，9月底每股淨值12.66元。

國票金9月單月自結稅後純益為3.46億元，其中子公司國際票券9月稅後純益為1.8億元，國票證券9月稅後純益為4.53億元。

國際票券累計前九月稅後純益21.4億元，較去年同期成長49.77%。三大主要業務均維持正向成長：票券業務受惠於承銷量、部位（含FRCP）評價利益、利息淨收益提升，獲利維持穩健；債券業務方面，雖美國聯準會於9月重啟升息1碼，外幣RP成本緩步走揚，OCI部位評價承壓，惟目前台、外幣債券養券收益維持正貢獻，獲利仍較去年同期大幅增長；股權業務受惠AI產業需求強勁帶動台股相關供應鏈類股大漲，加以均衡配置OCI股息部位領息貢獻，獲利亦顯著提升。

子公司國票證券前九月稅後純益32.6億元，較去年同期成長302.79%，獲利仍為歷史新高。受惠台股日均成交量值維持高檔，帶動該公司經紀業務手續費收入、融資及不限用途借貸利息收入呈倍數成長；自營業務方面，得益於交易策略奏效，各相關期貨衍生性商品、股票、認購(售)權證等部位操作績效良好，整體自營收益大幅增加，成為獲利成長之重要動能。

子公司國票創投方面，今年截至9月底，本業累計獲利1.76億元，年減37.59%，主要是投資部分個股的處分、評價利益較去年同期減少。此外，權益法轉投資中國大陸的國旺租賃因當地經濟表現仍疲，壞帳損失準備提存增加，使國票創投整體虧損，前三季稅後損失1.83億元。