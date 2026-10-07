獨／幣圈要洗牌了？VASP資本門檻拉高 小業者恐增資、出售

VASP商恐掀增資、整併潮。依金管會子法草案，大舉拉高經營業務的資本額、及營業保證金門檻，多項業務還須合併計算。幣圈指出，一旦中小型幣商若無力增資，可能面臨縮減業務、引資甚至出售，幣圈恐迎汰弱留強潮。

依草案，經營借貸商門檻最高，最低實收資本額2億元、營業保證金5,000萬元。

經營保管商及交易平台商，最低資本額各1億元、保證金各3,000萬元。經營交換、移轉及承銷商，則各須5,000萬元資本額、1,000萬元保證金。

若一家VASP同時經營交易平台（平台涉交換，適用交換商規定）、移轉及保管三項核心業務，最低實收資本額就要2.5億元，另須提存7,000萬元營業保證金。

對銀行來說可能只是九牛一毛，但對中小型VASP壓力不小。

目前完成洗防登記的十家業者中，資本額最低約6,050萬元，多數落在1億至2億元，若要維持較完整業務版圖，增資壓力浮現。

此外，VASP不只要墊高資本額，還得拿出真金白銀提存保證金。草案更規定，保管商須依客戶虛擬資產保管餘額，再增加提撥5%營業保證金，業務規模愈大，資金占用也可能愈高。

銀行兼營VASP則改採「指撥營運資金」方式，並須專款專用，同樣要提存營業保證金，均與VASP商同額。

幣圈指出，新制上路後，VASP商競爭恐從「牌照戰」轉為「資本戰」。市場傳出有2~3家業者經營壓力較大，加上銀行有意收購既有VASP，資本門檻墊高後，產業整併速度可能加快。