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獨／銀行進軍幣圈踢鐵板？金管會畫紅線 兩大散戶商機吃不到

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會初擬子法草案，銀行可拿下交換、移轉、保管、承銷四項，最快一年後再加做虛幣出借的「4+1」業務；但交換、移轉只限法人戶，散戶商機仍留給既有VASP。聯合報系資料照
據金管會初擬子法草案，銀行可拿下交換、移轉、保管、承銷四項，最快一年後再加做虛幣出借的「4+1」業務；但交換、移轉只限法人戶，散戶商機仍留給既有VASP。聯合報系資料照

銀行搶進VASP首波版圖定了。據金管會初擬子法草案，銀行可拿下交換、移轉、保管、承銷四項，最快一年後再加做虛幣出借的「4+1」業務；但交換、移轉只限法人戶，散戶商機仍留給既有VASP。

《虛擬資產服務法》通過後，金管會正趕工訂定九項授權子法，11月對外做法規預告，最快2027年第1季底前完成並施行。其中，VASP設置、管理辦法、人員管理規則等相關草案已陸續出爐。

銀行圈指出，依初步草案，禁止銀行做交易平台商，交換、移轉只限法人戶，大致「符合預期」；但借貸業務卻只開半扇門、限制又多，讓業者感到困惑。另一項意外商機則是開放受託辦理虛幣質押（Staking）。

這也被市場視為，金管會替銀行與既有VASP畫出分界。對鎖定高資產客戶的銀行而言，個人最常使用的虛幣兌換、轉帳暫時吃不到；既有VASP則守住散戶交易量與手續費收入。

銀行則拿到企業穩定幣市場的入場券。「交換」就是把美元等法幣換成穩定幣，「移轉」則是把穩定幣轉給海外交易對手，可直接銜接企業跨境支付需求。

例如台灣A企業要支付100萬美元貨款給海外B企業，若B希望收美元穩定幣，未來銀行可先替A把美元「交換」成穩定幣，再「移轉」給B。

對銀行而言，法人客戶與跨境金流原本就在手上，等於把既有服務延伸到穩定幣。

除了四項業務，銀行還有「+1」。依草案，經營交換及保管滿一年後，可再申請虛擬資產「出借」，也就是由銀行把虛幣借給客戶。

但出借限制不少。客戶借到虛幣後，只能委託原業者辦理交換，或拿來履行返還虛幣義務，不能自由轉往其他錢包或平台。

銀行也只能做「出借」，不能以借貸商身分向客戶「借入」虛幣再運用，等於借貸業務只做一半。

另一項商機藏在保管業務。草案允許保管商受託辦理Staking，也就是把客戶持有的虛幣投入區塊鏈驗證機制，以取得質押報酬。

業界舉例，以以太坊為例，成為驗證者需32枚ETH；若單一客戶持幣不足，銀行未來可望整合多名客戶資產參與質押、扮演驗證者，再將報酬分配給客戶。

換言之，銀行不只「保管幣」，還可能協助客戶讓虛幣產生收益。

金管會並未讓銀行把VASP商機「整碗捧去」，是切成「VASP守散戶、銀行攻法人」的分工。銀行雖拿到4+1張入場券，企業穩定幣、保管及Staking能否成為新獲利來源，仍待市場需求驗證。

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