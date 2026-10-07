康和證券再獲國家品牌玉山獎「傑出企業領導人」、「傑出企業」雙獎項

2026年第23屆國家品牌玉山獎揭曉，康和證券（6016）再度雙獲「傑出企業領導人」、「傑出企業」等兩個獎項國家級榮耀，評審團除高度肯定康和證券董事長鄭大宇帶領公司成長實績之優異表現外，更肯定於公司治理、以客戶為核心的數位創新、秉持信任金融的精神具體落實於創造客戶雙贏價值等優質表現的統御領導能力，也使康和證券同步榮獲「傑出企業」殊榮。

康和證券董事長鄭大宇表示：「非常感謝國家玉山獎評審委員對自己與康和證券的高度肯定，康和證券將持續深耕以客戶需求導向與體驗為首的數位智能理財服務與創新，打造成一個「好感化、年輕化、數位化」的康和，用我們的專業成就客戶的財富，讓客戶信任康和，用我們的價值創造客戶的價值。」

康和證券最新公布2026年9月自結稅後獲利3.28億元，累計前三月自結稅後淨利41.26億元，每股稅後盈餘（EPS）5.33元，雙雙寫下歷史新高締新猷，且已超越歷年全年稅後淨利。

鄭大宇表示，金融科技創新與整合推動ESG，乃為證券業永續發展兩大基石。將持續帶領康和證券創新並優化客戶在數位智能投資之體驗，提升數位競爭力；並將ESG納入經營決策與投資評估之核心，貫徹「環境永續、顧客價值、幸福職場、社會共榮、公司治理」等五大永續發展策略。

康和證券今年同時榮獲多項肯定與榮耀，證交所主辦之第12屆公司治理評鑑結果，康和證券以優異的表現級距晉升至「上櫃公司前6%～20%」，這項殊榮不僅代表在公司治理、永續發展的卓越表現得到肯定，更與日前家庭日主題「ESG健行永續」相互結合，以淨山健行資源回收，讓環境生態永續、讓康和永續落實企業社會責任，達成永續發展的核心。

2026《今周刊》最佳財富管理券商組評鑑，康和證券勇奪「最佳行銷創新獎」第一名，已連續三年雙獲《今周刊》評比肯定，代表康和證券積極經營社群媒體、拍攝短影片、異業行銷策略等品牌年輕化獲致高度肯定。

另甫榮獲2026《卓越》證券評比「最佳客戶信賴獎」，也是連續三年榮獲《卓越》證券評比肯定，響應主管機關推動「信任金融」政策，秉持信任金融精神，面對投資人需求日益多元，從客戶實際需求出發，整合數位工具、投資教育、專業服務與交易安全，守護客戶資產安全，提供更便利、安心的金融服務，持續累積客戶信任。