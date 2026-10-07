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集保結算所11月6日舉辦亞洲永續金融新篇章論壇 即日起開放報名

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為響應亞洲資產管理中心的政策，並配合「2026台灣周」活動，台灣集中保管結算所訂於2026年11月6日（周五）舉辦亞洲永續金融新篇章論壇，邀集國內外金融、ESG評級及永續金融領域專家，共同探討全球永續金融發展趨勢、企業因應策略及未來投融資新契機。

隨著全球永續金融市場持續發展，ESG評級及數據產品在資本市場所扮演的角色日益重要，市場對資訊透明度、品質及國際接軌的要求亦持續提升。這次論壇特別邀請國際資本市場協會（ICMA）執行長Bryan Pascoe進行專題演講，分享國際ESG評級市場最新發展，協助與會者掌握全球永續金融市場脈動。

這次論壇並規劃兩場綜合座談，分別聚焦ESG評級及永續票券兩大議題。第一場將從海外市場經驗與實務觀察出發，探討ESG評級市場發展趨勢，以及台灣上市公司面對國際投資人及評級機構日益重視永續資訊下的因應方向；第二場則將從票券金融、企業融資、永續金融及國際資本市場等面向，分享永續票券的創新實務與市場發展，探討企業融資與永續金融結合所帶來的新契機。

集保結算所盼透過這次論壇匯聚國內外專業意見，深化台灣與國際永續金融市場交流，促進市場參與者掌握ESG評級、永續金融及綠色金融發展趨勢，共同探索亞洲永續金融新篇章。該論壇已自9月30日起開放網路報名，詳情可瀏覽https://sustainable-finance26.roaminevents.com/ ，歡迎上市、上櫃及興櫃公司、機構投資人代表、ESG評級與數據產品業者、票券市場參與者及對永續金融議題有興趣者報名參與。

資本市場 集保結算所 永續

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