國泰世華投入偏鄉教育 2026大樹計畫年度捐贈增至2,300萬元
國泰世華銀行基金會「2026年大樹計畫捐贈典禮」在嘉義縣朴子市雙溪國小陶笛隊的悠揚樂音中揭開序幕，「大樹計畫」持續投入資源陪伴偏鄉及弱勢學童，加大對基層體育與多元學習的支持。
大樹計畫邁入23年 累積捐助3.7億善款
「大樹計畫」自2004年啟動，邁入第23年，累計投入金額逾3.7億元，扶助超過31萬名弱勢學童。今年攜手集團員工及企業夥伴，將年度捐贈金額由去年的2,200萬元提高至2,300萬元，持續支持獎助學金、特色教育、運動訓練及賽事參與，陪伴孩子突破資源與環境限制，走向更大的舞台。
國泰世華銀行基金會董事長李明賢表示，「大樹計畫」的初衷希望陪伴偏鄉兒童不要輸在起跑點，只要給予資源，就可以讓他們在舞台上發光發亮；尤其看到許多選手從基層訓練一路站上全中運，甚至代表台灣走向國際賽場，就是持續投入最大的意義。
李明賢強調，「我們期待這群小樹苗，長大後可以持續回饋社會，而對的事情，做就對了。」而台東縣政府教育處科長黃冠禎感謝國泰「大樹計畫」走進台東，陪伴支持孩子能夠築夢圓夢，站上舞台接受掌聲。
支持基層運動團隊 繳出亮眼成績單
國泰世華長期支持的多支基層運動團隊，今年在國內外賽場成績亮眼。桃園市平鎮高中跆拳道隊在2026年全中運勇奪5金4銀2銅，締造男子組團體總冠軍八連霸，成果斐然。
花蓮縣玉里高中舉重隊在2026年全國青年盃取得6金8銀3銅，打破6項高中組全國紀錄，勇奪高中男子組團體總錦標冠軍；而許多學校也透過大樹計畫獲得好成績，展現基層選手長期訓練的成果。
典禮現場播放體育贊助微紀錄片《看顧的力量—全台深耕與榮耀篇》，記錄國泰世華實地走訪第一線運動團隊，了解選手在訓練設備、耗材、移地訓練及參賽等面向的需求，持續補足基層資源缺口。典禮也播映《第16屆國泰世華旭村盃》主題影片，呈現如何將體育競技進一步結合永續與國際交流。
串聯社會資源 累積支援力量
國泰世華透過「大樹計畫」串聯員工、企業夥伴及社會大眾的力量，從弱勢學童獎助學金，逐步延伸至特色教育、體育訓練與參賽資源，依照不同孩子需求，提供更多元且持續的學習機會。國泰世華也邀請社會大眾加入「大樹計畫」，民眾可透過國泰世華銀行基金會官網選擇單筆捐款、定期定額，或使用小樹點（信用卡回饋點數）折抵捐款，共同為偏鄉及弱勢孩子累積更多成長資源。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。