國泰世華投入偏鄉教育 2026大樹計畫年度捐贈增至2,300萬元

國泰世華銀行基金會「2026年大樹計畫捐贈典禮」在嘉義縣朴子市雙溪國小陶笛隊的悠揚樂音中揭開序幕，「大樹計畫」持續投入資源陪伴偏鄉及弱勢學童，加大對基層體育與多元學習的支持。

大樹計畫邁入23年 累積捐助3.7億善款

「大樹計畫」自2004年啟動，邁入第23年，累計投入金額逾3.7億元，扶助超過31萬名弱勢學童。今年攜手集團員工及企業夥伴，將年度捐贈金額由去年的2,200萬元提高至2,300萬元，持續支持獎助學金、特色教育、運動訓練及賽事參與，陪伴孩子突破資源與環境限制，走向更大的舞台。

國泰世華銀行基金會董事長李明賢表示，「大樹計畫」的初衷希望陪伴偏鄉兒童不要輸在起跑點，只要給予資源，就可以讓他們在舞台上發光發亮；尤其看到許多選手從基層訓練一路站上全中運，甚至代表台灣走向國際賽場，就是持續投入最大的意義。

李明賢強調，「我們期待這群小樹苗，長大後可以持續回饋社會，而對的事情，做就對了。」而台東縣政府教育處科長黃冠禎感謝國泰「大樹計畫」走進台東，陪伴支持孩子能夠築夢圓夢，站上舞台接受掌聲。

支持基層運動團隊 繳出亮眼成績單

國泰世華長期支持的多支基層運動團隊，今年在國內外賽場成績亮眼。桃園市平鎮高中跆拳道隊在2026年全中運勇奪5金4銀2銅，締造男子組團體總冠軍八連霸，成果斐然。

花蓮縣玉里高中舉重隊在2026年全國青年盃取得6金8銀3銅，打破6項高中組全國紀錄，勇奪高中男子組團體總錦標冠軍；而許多學校也透過大樹計畫獲得好成績，展現基層選手長期訓練的成果。

典禮現場播放體育贊助微紀錄片《看顧的力量—全台深耕與榮耀篇》，記錄國泰世華實地走訪第一線運動團隊，了解選手在訓練設備、耗材、移地訓練及參賽等面向的需求，持續補足基層資源缺口。典禮也播映《第16屆國泰世華旭村盃》主題影片，呈現如何將體育競技進一步結合永續與國際交流。

串聯社會資源 累積支援力量

國泰世華透過「大樹計畫」串聯員工、企業夥伴及社會大眾的力量，從弱勢學童獎助學金，逐步延伸至特色教育、體育訓練與參賽資源，依照不同孩子需求，提供更多元且持續的學習機會。國泰世華也邀請社會大眾加入「大樹計畫」，民眾可透過國泰世華銀行基金會官網選擇單筆捐款、定期定額，或使用小樹點（信用卡回饋點數）折抵捐款，共同為偏鄉及弱勢孩子累積更多成長資源。

國泰世華銀行基金會董事長李明賢表示，「大樹計畫」邁入第23年，累計投入金額超過3.7億元，扶助逾31萬名弱勢學童，並透過教育與體育資源長期陪伴偏鄉及弱勢學童累積實力、勇敢追夢。圖／國泰世華銀行基金會提供