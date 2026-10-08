中小企升級條例政院8日拍板 政策支持範圍擴及微型企業

行政院會今（8）日將通過《中小微企業轉型升級發展條例》草案，政策支持範圍將由中小企業擴大至微型企業，並新增新創企業培育專章，同時加碼多項租稅優惠，新增轉型升級投資抵減。

未來中小微企業投資智慧機械、人工智慧（AI）產品或服務、資通安全產品或服務等，支出達25萬元以上、5億元以下者，可選擇當年度抵減5%，或自當年度起三年內抵減3%，鼓勵企業加速投入轉型升級。

中小微升級條例重點

此外，現行「中小企業發展基金」將更名為「中小微企業轉型升級發展基金」。

租稅優惠方面，草案提高研發支出投資抵減率，選擇當年度抵減者由15%增至20%，選擇三年內抵減者由10%增至15%。

另新增轉型升級投資抵減，企業同一年度投資智慧機械、5G、資安、AI、數位管理或節能減碳相關軟硬體及技術，合計支出25萬元至5億元，可選擇於支出5%內抵減當年度稅額，或3%內抵減三年內各年度稅額，各年度抵減金額以不超過應納營所稅額30%為限。

人才政策方面，增僱員工薪資費用加成減除的適用對象，將由現行24歲以下、65歲以上，調整為29歲以下、55歲以上本國籍基層員工；員工加薪部分的薪資費用減除率，也由175%提高至200%。

融資支持方面，經營農業生產相關事業的中小微企業所需融資，得由財團法人農業信用保證基金提供保證。另草案新增培育專章，明定各級政府得提供商業化及國際化發展扶助、人才延攬、創育機構補助及獎勵及採購促進等措施。

草案並增訂同一年度合併適用投資抵減的總額上限，為當年度應納營利事業所得稅額的50%。此外，企業若最近三年內違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律，且情節重大，將不得申請條例所定租稅優惠、補助或獎勵。