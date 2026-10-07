快訊

沈伯洋遭跟監隔年才報案…北市警靠一輛老人名下機車 抽絲剝繭破案

台北市長辯論會真有譜！蔣萬安、沈伯洋點頭參戰 可能時間點曝光

專訪／若當選市長會參加雙城論壇？沈伯洋：沒有政治前提就參加

聽新聞
0:00 / 0:00

挺中小型建商推案！合庫銀行與台金聯推續建預備金 降停工風險

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫銀行董事長林衍茂（右）與台灣金聯董事長宮文萍（左）共同簽署續建資金承諾業務合作備忘錄。圖／合庫銀行提供
合庫銀行董事長林衍茂（右）與台灣金聯董事長宮文萍（左）共同簽署續建資金承諾業務合作備忘錄。圖／合庫銀行提供

為提升建案興建完工安全性並保障消費者權益，合庫銀行透過興建資金專款專用的既有信託管理機制，搭配台灣金聯資產管理公司推動的「續建資金」制度，協助符合資格建商建立額外續建資金來源，強化建案續建能力，降低工程中斷風險，讓民眾購屋更安心，也為建築產業注入穩定發展動能。

面對近年國內持續實施選擇性信用管制措施，以及整體房地產市場交易量降溫所帶來的衝擊，建商面臨資金籌措困難、融資條件趨於嚴格等挑戰，市場對於建案能否順利完工的關注也日益升高。尤其資本規模較小的中小型建商，更容易受到市場景氣循環與融資環境變化影響，一旦建案銷售不如預期，或因工程成本上升、資金調度困難等因素導致現金流緊縮，可能衍生工程進度延宕甚至停工風險，受影響最大的往往是投入畢生積蓄購買預售屋的民眾。

現有預售屋履約擔保信託機制著重在價金保全功能，惟為減少建案因資金問題停工所衍生的消費爭議，避免預售屋承購戶面臨無法如期交屋及資金積壓等風險，如何進一步補強建案興建過程中的資金安全網，成為健全不動產市場的重要課題。

有鑑於此，台灣金聯公司憑藉長年累積的不動產資產管理及債權處理專業，提供符合資格建商申請續建預備金額度，當建案遭遇不可預期之資金缺口時，能即時啟動建案預備性續建財源，並透過合庫銀行辦理信託管理及專款專用機制協助工程持續推進，提高建案順利興建完工的可能性。

此項機制最大的特色，在於透過充實興建資金的來源，降低市場銷售趨緩、融資環境緊縮及營建成本波動所衍生資金壓力，相較於當建商興建資金斷炊後的事後補救模式，續建預備金制度提供了事前預防機制，讓中小型建商推案興建更有底氣，增加建案順利興建完工的機會，預售屋承購戶及原融資金融機構也能同時受惠，建構建商、金融機構與購屋民眾三方互利的市場機制。

合庫銀行表示，在當前金融監理趨嚴及市場環境變化快速的情況下，金融機構除提供融資服務外，更應善盡社會責任，協助建立健全的不動產開發保障機制。透過信託方式與台灣金聯公司合作辦理續建資金業務，將銀行在資金管理方面的專業導入建案開發管理流程，讓購屋民眾獲得保障，能夠共同提升國內住宅市場的安全與穩定性。

合庫 金聯 建商

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

資產持續累積、退休準備不中斷！中國信託銀行信託資產移轉服務，接軌安心未來

前三季商用、土地交易達3,751億新高 仲量聯行：聰明錢匯集三大市場

有價證券信託 守護家族財富

太普高轉型！以製造事業為核心 推進海外與建設三大事業布局

相關新聞

挺中小型建商推案！合庫銀行與台金聯推續建預備金 降停工風險

為提升建案興建完工安全性並保障消費者權益，合庫銀行透過興建資金專款專用的既有信託管理機制，搭配台灣金聯資產管理公司推動的「續建資金」制度，協助符合資格建商建立額外續建資金來源，強化建案續建能力，降低工程中斷風險，讓民眾購屋更安心，也為建築產業注入穩定發展動能。

台新證券「好富投App」獲「數位服務獎」 金融服務融入生活展現創新力

台新證券自主研發「好富投App」，以獨創「數位價值共生服務」理念，結合多元數位應用與創新服務，榮獲《工商時報》「數位金融獎」數位服務獎肯定。好富投App以嵌入式服務為核心，將金融服務融入日常生活情境，突破傳統單次交易模式，打造便利、多元且兼具安全性的數位金融體驗，展現台新證券持續推動數位轉型、提升金融服務品質的創新實力。

新台幣貶1.4分 收31.795元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.795元，貶1.4分，成交金額13.74億美元

遠雄人壽獲卓越保險評比三項大獎 以公益影響力實踐保險價值

「2026卓越保險評比」結果揭曉，遠雄人壽榮獲「卓越社會公益獎」、「卓越品牌形象獎」及「卓越專業團隊獎」三項殊榮，並由金管會主委彭金隆親自頒獎，再次肯定遠雄人壽在企業社會責任、品牌經營與人才培育等面向的卓越表現。

中國信託證券支持台灣原創電影以影像走進台灣文化與土地故事

持續深耕永續發展與企業社會責任，中國信託證券持續以支持台灣電影產業推動台灣文化產業發展，10月1日在台北大巨蛋秀泰影城舉辦《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》電影包場活動，邀請長期支持的客戶共同欣賞這部融合原住民傳統信仰、台灣神話傳說與山林文化的國片作品，透過影像走進土地、認識文化，讓珍貴的在地故事被更多人看見，為台灣文化永續發展盡一份心力。

渣打銀：未來一年金價上看5,000美元 美元指數將逐步回落至98

渣打銀行首席投資辦公室（Chief Investment Office, CIO）發布2026年第4季全球市場展望，黃金方面，渣打銀行維持看多觀點，並將3個月及12個月目標價分別維持在每盎司4,750美元及5,000美元。美元中期可能轉弱，加上新興市場央行持續增加黃金儲備，預期將為金價提供支撐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。