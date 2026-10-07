挺中小型建商推案！合庫銀行與台金聯推續建預備金 降停工風險

為提升建案興建完工安全性並保障消費者權益，合庫銀行透過興建資金專款專用的既有信託管理機制，搭配台灣金聯資產管理公司推動的「續建資金」制度，協助符合資格建商建立額外續建資金來源，強化建案續建能力，降低工程中斷風險，讓民眾購屋更安心，也為建築產業注入穩定發展動能。

面對近年國內持續實施選擇性信用管制措施，以及整體房地產市場交易量降溫所帶來的衝擊，建商面臨資金籌措困難、融資條件趨於嚴格等挑戰，市場對於建案能否順利完工的關注也日益升高。尤其資本規模較小的中小型建商，更容易受到市場景氣循環與融資環境變化影響，一旦建案銷售不如預期，或因工程成本上升、資金調度困難等因素導致現金流緊縮，可能衍生工程進度延宕甚至停工風險，受影響最大的往往是投入畢生積蓄購買預售屋的民眾。

現有預售屋履約擔保信託機制著重在價金保全功能，惟為減少建案因資金問題停工所衍生的消費爭議，避免預售屋承購戶面臨無法如期交屋及資金積壓等風險，如何進一步補強建案興建過程中的資金安全網，成為健全不動產市場的重要課題。

有鑑於此，台灣金聯公司憑藉長年累積的不動產資產管理及債權處理專業，提供符合資格建商申請續建預備金額度，當建案遭遇不可預期之資金缺口時，能即時啟動建案預備性續建財源，並透過合庫銀行辦理信託管理及專款專用機制協助工程持續推進，提高建案順利興建完工的可能性。

此項機制最大的特色，在於透過充實興建資金的來源，降低市場銷售趨緩、融資環境緊縮及營建成本波動所衍生資金壓力，相較於當建商興建資金斷炊後的事後補救模式，續建預備金制度提供了事前預防機制，讓中小型建商推案興建更有底氣，增加建案順利興建完工的機會，預售屋承購戶及原融資金融機構也能同時受惠，建構建商、金融機構與購屋民眾三方互利的市場機制。

合庫銀行表示，在當前金融監理趨嚴及市場環境變化快速的情況下，金融機構除提供融資服務外，更應善盡社會責任，協助建立健全的不動產開發保障機制。透過信託方式與台灣金聯公司合作辦理續建資金業務，將銀行在資金管理方面的專業導入建案開發管理流程，讓購屋民眾獲得保障，能夠共同提升國內住宅市場的安全與穩定性。