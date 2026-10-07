台新證券「好富投App」獲「數位服務獎」 金融服務融入生活展現創新力

台新證券自主研發「好富投App」，以獨創「數位價值共生服務」理念，結合多元數位應用與創新服務，榮獲《工商時報》「數位金融獎」數位服務獎肯定。好富投App以嵌入式服務為核心，將金融服務融入日常生活情境，突破傳統單次交易模式，打造便利、多元且兼具安全性的數位金融體驗，展現台新證券持續推動數位轉型、提升金融服務品質的創新實力。

台新證券表示，金融服務不僅須滿足交易需求，更應融入生活情境。好富投App透過「數位價值共生服務」理念，整合金融功能與生活應用，讓使用者能在熟悉的數位環境中享受更貼近需求的金融服務，持續拓展證券服務的應用場景。未來將持續以使用者需求為核心，打造更便利、安全及具包容性的數位金融環境，持續提升金融服務價值，實踐數位創新與金融平權並進的發展目標。

在服務創新方面，好富投App導入「社群登入機制」，降低使用者進入數位金融服務的門檻；並透過「禮物盒」及「電子抵用金」等功能，在提升操作便利性的同時，兼顧交易安全與使用者體驗。此外，亦針對不同投資族群推出「存股存才富」與「當沖聰明沖」。其中，「存股存才富」提供彈性扣款機制，協助投資人依自身需求規劃存股安排；「當沖聰明沖」領先同業建立「盤中、收盤、盤後」三階段自動沖銷出場機制，將風險控管融入交易流程，協助投資人提升交易管理效率。

在永續金融與金融平權方面，好富投App以北極熊視覺化ESG評鑑引導責任投資，透過庫存ESG評鑑功能，協助投資人篩選出優質ESG個股。同時取得「App無障礙認證」，持續優化數位服務的可近性，讓不同使用需求的民眾都能更便利地接觸金融服務，落實金融平權與永續發展理念。

台新證券以「數位無界，共創金融平權」為核心，持續從分眾、數位、普及三大面向推動金融教育，並於今年8月榮獲「台灣永續行動獎」銅獎肯定。透過整合多元媒體、數位內容與專題文章，依據客戶不同投資階段與需求，提供淺顯易懂且實用的金融知識，降低金融學習門檻、具體展現運用數位創新推動普惠金融的實踐成果。