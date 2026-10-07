元大人壽再度獲公平待客評核前25%肯定

金管會公布115年度金融服務業「公平待客原則評核」結果，元大人壽憑藉長期深耕客戶權益保障、落實公平待客文化及推動金融友善服務等多面向成果，獲壽險業公平待客評核前25%肯定，這是元大人壽持續將公平待客理念融入企業治理與日常營運的具體展現。

元大人壽秉持「以客戶為中心」的服務精神，將公平待客原則視為企業永續發展的重要基石，由董事會及管理階層持續推動，透過制度面、商品面及服務面的全面精進，深化公平待客文化，並將公平待客的DNA元素具體融入商品設計、業務招攬、理賠服務、客戶關懷等各項流程，致力提供安心、便捷且值得信賴的保險服務體驗。

在商品與服務面向，元大人壽持續依據不同客群需求規劃多元保障方案，同時關注高齡者、身心障礙者及其他弱勢族群需求，提供友善且便利的服務，積極實踐普惠金融精神。此外，元大人壽在元大金控集團資源的挹注下，攜手長期推動微型保險，協助兒少、高齡者、中低收入戶、原住民族群及身心障礙民眾獲得基本保險保障，落實保險社會安全網功能，並以實際行動關懷弱勢族群，連續5年榮獲微型保險競賽「業務績優獎」及「身心障礙關懷獎」肯定，展現企業善盡社會責任及推動普惠金融的具體成果。

此外，元大人壽與元大金控集團協力一起持續響應主管機關政策，推動金融知識教育與防制詐騙宣導，透過校園金融教育、社區關懷活動及樂齡金融宣導等多元方式，提升民眾風險意識與保障觀念，協助建立正確的金融與保險知識，進一步守護民眾財務安全與家庭保障。

元大人壽表示，公平待客不僅是金融服務業的責任，更是企業永續發展的重要價值。未來將持續秉持誠信經營精神，深化公司治理與內部文化建設，強化客戶權益保障及金融友善服務，持續精進各項服務措施，以實際行動落實公平待客原則，提供客戶更優質、更安心的保險服務體驗。