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富邦產險連續3年獲評公平待客前25%殊榮 打造安心保險服務體驗

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

金融監督管理委員會於6日公布2026年「公平待客原則評核」結果，富邦產險連續三年獲排名前25%之殊榮，展現公司推動公平待客及保障消費者權益之卓越成果。秉持「數位無礙、公平有禮」理念，富邦產險從客戶需求出發，持續精進商品、服務及管理機制，將公平待客精神具體落實於各項業務與服務流程，期盼提供全民更友善、便利且安心的保險服務環境。

面對詐騙手法日新月異，富邦產險積極推動各項金融防詐措施。除透過電子保單、理賠通知簡訊、社群媒體等多元管道加強防詐提醒外，並藉由多語兒童風險教育繪本、大專院校企業參訪、偏鄉宣導等活動擴大宣導觸及範圍。2026年更進一步優化官網防詐專區，整合常見保險詐騙手法、防詐提醒及疑似詐騙Q&A等資訊，協助民眾即時掌握風險訊息，提升識詐與防詐能力。

在提升服務友善性及客戶意見管理方面，富邦產險亦關注多元族群需求，並重視客戶意見回饋，持續精進友善服務措施及申訴管理機制。除積極響應失智友善組織推動相關措施外，亦與One-Forty合作推動「移工風險教育培力計畫」，期盼提升移工族群金融保險知識及風險辨識能力；同時優化官網金融友善專區，並取得「無障礙標章2.1」AAA認證。此外，富邦產險連續三年通過ISO 10002客訴品質管理系統國際認證，更於2026年開發「申訴管理儀表板」，透過視覺化分析協助管理團隊即時掌握客戶申訴類型與趨勢，並獲經濟部智慧財產局新型及設計雙專利肯定，進一步強化申訴案件管理效能。

在公司治理層面，富邦產險董事會長期重視公平待客文化之推動，並將客戶權益保障列為重要治理議題，持續關注客戶申訴管理、防制金融詐騙及數位金融友善服務等相關措施之推動。董事會除定期參與相關執行情形報告外，亦就制度精進方向提出建言，積極督導經營團隊持續優化各項服務流程，精進客訴案件管理機制與妥處效率，提升客戶防詐意識及打造更友善的多元服務環境。

富邦產險表示，從消費者需求出發，深化公平待客文化為一直以來的理念，未來將持續結合風險預防、數位創新及友善服務理念，將公平待客精神融入商品設計、服務流程及客戶互動各環節，以實際行動落實公平待客原則，守護客戶權益。

產險 保險 富邦

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