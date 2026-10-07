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遠雄人壽獲卓越保險評比三項大獎 以公益影響力實踐保險價值

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
遠雄人壽榮獲「2026卓越保險評比」三項大獎，由金管會主委彭金隆（左二）親自頒獎。圖／遠雄人壽提供
遠雄人壽榮獲「2026卓越保險評比」三項大獎，由金管會主委彭金隆（左二）親自頒獎。圖／遠雄人壽提供

「2026卓越保險評比」結果揭曉，遠雄人壽榮獲「卓越社會公益獎」、「卓越品牌形象獎」及「卓越專業團隊獎」三項殊榮，並由金管會主委彭金隆親自頒獎，再次肯定遠雄人壽在企業社會責任、品牌經營與人才培育等面向的卓越表現。

遠雄人壽持續整合集團、員工與社會資源，將公益從單點投入發展為長期且多元的社會參與行動，內容涵蓋家庭照顧者支持、校園風險教育及運動公益等領域，讓溫暖與關懷深入社會各個角落。其中，家庭照顧者支持服務已連續推動八年，透過戲劇工作坊、喘息服務及志工陪伴等方式，協助家庭照顧者紓解身心壓力，獲得支持與喘息空間；同時持續推動校園風險教育，將保險與風險管理觀念向下扎根，協助年輕世代建立正確風險意識與保障觀念；此外，也透過「公益看棒球」等活動邀請弱勢族群及長者走進球場，感受運動的熱情與感動。遠雄人壽相信，真正有價值的公益不只是資源挹注，更是透過長期陪伴與深度參與，讓更多人獲得向前的力量，進而擴大善的影響力。

近年來遠雄人壽以深受國人喜愛的棒球、籃球運動為切入點，從球迷視角出發，透過趣味社群活動、短影音內容及多元互動形式，成功拉近品牌與年輕世代及運動族群的距離，創造數百萬人次的社群觸及與高度互動；除了線上創新傳播，也將運動精神融入公益關懷，推動運動平權；同時，公司內部積極推廣健康職場文化，鼓勵員工參與運動社團及健康促進活動，凝聚團隊向心力與企業認同感。透過串聯品牌傳播、公益關懷與員工參與，充分展現遠雄人壽由內而外的運動推手精神。

遠雄人壽表示，企業價值不僅來自穩健經營，更來自對社會的正向影響，未來將持續秉持永續發展理念，把ESG精神與社會信任深植於企業文化與員工核心DNA，持續發揮保險業安定社會的力量，在守護客戶與家庭的同時，攜手各界推動善的循環，共創美好未來。

遠雄人壽 保險 公益

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