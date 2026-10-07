渣打銀：未來一年金價上看5,000美元 美元指數將逐步回落至98

雙十國慶即將到來，台北夜空將再度迎來眾所矚目的璀璨時刻！由台新新光金控獨家贊助的2026年台北101國慶展演，將以「Onward Taiwan 一起點亮台灣」為主題，於10月10日晚間10點盛大登場。此次展演融合無人機、煙火與全新雷射燈光特效，為民眾打造一場長達14分鐘、結合科技與藝術的視覺饗宴。台新新光金控的超人氣吉祥物Richart也將以驚喜可愛造型躍上夜空，陪伴大家共度難忘的雙十國慶夜。

2026-10-07 13:10