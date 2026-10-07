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渣打銀：未來一年金價上看5,000美元 美元指數將逐步回落至98
渣打銀行首席投資辦公室（Chief Investment Office, CIO）發布2026年第4季全球市場展望，黃金方面，渣打銀行維持看多觀點，並將3個月及12個月目標價分別維持在每盎司4,750美元及5,000美元。美元中期可能轉弱，加上新興市場央行持續增加黃金儲備，預期將為金價提供支撐。
外匯方面，渣打銀行首席投資辦公室認為，若聯準會進一步收緊貨幣政策，短期內可望支持美元，目前渣打銀行對3個月美元指數預測為100.2；隨著油價與關稅影響逐漸消退、通膨壓力緩和，以及歐洲央行與日本央行進一步收緊政策，預期未來12個月美元指數將逐步回落至98。日圓方面，若日本央行延續貨幣政策正常化，美日利差逐步收斂，可望為日圓中期走勢提供支撐。
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