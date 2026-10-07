渣打銀第4季全球市場展望 AI 投資擴散、油價成關鍵變數

渣打銀行首席投資辦公室（Chief Investment Office, CIO）發布2026年第4季全球市場展望，認為在市場波動升高之際，「企業獲利最終將主導市場」。渣打銀行預期企業獲利維持成長，有望支撐股市表現與投資信心；然而，油價若持續走升，可能重新推高通膨壓力，成為第4季最值得關注的跨資產風險指標。

渣打銀行指出，AI投資與企業資本支出持續帶動全球經濟，軟著陸仍被視為基準情境。不過，油價若持續偏高，可能推升通膨，並增加市場對經濟前景的疑慮。聯準會、歐洲央行及日本央行仍可能進一步收緊貨幣政策，而美國期中選舉帶來的政策不確定性，也可能影響市場情緒與資金流向。面對波動升溫環境，投資人宜維持布局紀律，並透過跨資產配置提升投資組合韌性。

渣打銀行指出，在企業獲利持續成長情況下，渣打維持相對看好美國及亞洲（不含日本）股市。其中，台灣在全球AI供應鏈中具備關鍵地位，企業獲利與產業成長能見度相對較高，是渣打持續在亞洲區域中相對看好的市場。

而AI投資主題持續由科技產業延伸至實體經濟。除半導體等投資人較熟知的產業持續受惠外，隨著AI運算需求快速增加，電力供應、電網升級與電氣化的重要性同步提高，相關產業值得持續關注。

美股產業配置方面，持續看好科技與通訊服務類股；活絡的金融市場活動及穩健的企業資本支出，也有利金融與原物料類股的基本面。利率走勢、油價波動及美國期中選舉固然可能干擾市場情緒，但企業獲利仍是決定股市中長期方向的核心因素，面對震盪加劇的環境，宜透過分批布局及區域分散配置掌握投資機會。

渣打相對看好新興市場美元政府債，成熟市場公債則因殖利率波動風險較高而維持審慎看法。企業債方面，投資等級與非投資等級債券皆可提供相對穩健的收益來源。在主要央行維持偏緊縮立場下，長天期債券仍可能受到利率波動影響，配置上較偏好3至7年期債券，以平衡收益機會與利率風險。目前企業基本面仍大致穩健，但信用利差偏窄，債券投資策略宜以穩定票息收入為核心，同時強化發行人篩選與分散配置，以提升投資組合的防禦能力。

原油方面，受地緣政治與供應中斷風險影響，渣打銀行將西德州原油3個月價格預測上調至每桶100美元，並同步將12個月目標價上調至每桶80美元。短期供應不確定性可能使油價維持高檔，但從通膨調整後的實質能源價格，以及全球經濟石油密集度下降來看，目前油價尚未達到歷史上典型能源衝擊的程度。不過，若油價進一步大幅攀升，仍可能推高通膨並增加經濟下行風險。預期若名義油價升至每桶120至150美元區間，對全球成長與通膨的衝擊可能顯著上升。

展望第4季，渣打銀行認為油價上升與經濟成長韌性持續角力下，預期經濟軟著陸仍是機率最高的基準情境，機率為45%；不著陸及下行情境的機率則分別為30%及25%。在企業盈餘成長保持強勁的情況下，渣打銀行仍偏好股票多於債券，同時透過多元資產配置管理市場波動。