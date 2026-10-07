黃金陷4100美元保衛戰！Fed 下一步成關鍵

國際金價持續在每英兩4,100美元附近震盪，即使美債殖利率回落、聯準會（Fed）升息預期降溫，金價反彈力道仍有限。7日金價盤中最高4,169.65美元、最低4,138.36美元，較前一交易日收盤4,166.03美元走低。

觀察近五日走勢，金價曾一度衝上4,220美元以上，隨即快速下殺至4,130美元附近，此後持續在4,100至4,200美元間震盪。相較9月底最低一度跌至4,110美元附近、寫下七周低點，目前雖暫時守穩4,100美元，但多頭仍未能重新奪回4,200美元關卡。

金價近期壓力稍有緩解，主要來自美債殖利率及油價雙雙回落。美國10年期公債殖利率降至5.286%，此前一度攀上2002年以來高點；市場對Fed進一步升息的押注也明顯降溫，目前交易員預估Fed 10月維持利率不變機率約79.5%，降低不孳息黃金面臨的機會成本壓力。

不過，Fed官員仍持續釋出鷹派訊號，通膨風險尚未完全消退，美元與美債殖利率仍處高檔，也限制金價反彈空間。市場接下來將聚焦FOMC會議紀要，尋找Fed在9月升息1碼後，下一步貨幣政策方向的線索。

短線來看，4,100美元仍是金價重要防線，中長線買盤則仍有支撐，倫敦金銀市場協會（LBMA）年度調查顯示，市場人士預估未來12個月金價可望達5,013美元，央行購金、主權債務疑慮及地緣政治風險，仍是支撐黃金的三大力量。