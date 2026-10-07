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台北101國慶煙火、無人機璀璨登場 台新新光金控獨家贊助賀雙十

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
2025年台北101首次結合無人機與煙火的雙重盛典，台新新光金控吉祥物Richart高空驚喜現身，祝賀中華民國生日快樂。台新新光金控／提供
2025年台北101首次結合無人機與煙火的雙重盛典，台新新光金控吉祥物Richart高空驚喜現身，祝賀中華民國生日快樂。台新新光金控／提供

雙十國慶即將到來，台北夜空將再度迎來眾所矚目的璀璨時刻！由台新新光金控獨家贊助的2026年台北101國慶展演，將以「Onward Taiwan 一起點亮台灣」為主題，於10月10日晚間10點盛大登場。

此次展演融合無人機、煙火與全新雷射燈光特效，為民眾打造一場長達14分鐘、結合科技與藝術的視覺饗宴。台新新光金控的超人氣吉祥物Richart 也將以驚喜可愛造型躍上夜空，陪伴大家共度難忘的雙十國慶夜。

台新新光金控總經理林維俊表示，台新新光金控很榮幸能夠再次獨家贊助國家級慶典展演。這不僅代表台新新光金控對創新的持續追求，更是對臺灣這塊土地的深刻情懷，與踐行回饋社會的承諾。期盼透過無人機、煙火與雷射光束共演，凝聚社會情感，串連全民祝福，希望大家在觀賞國慶璀璨夜空的同時，也共同見證臺灣持續閃耀前行的力量。

今年台新新光金控再次獨家贊助台北101國慶展演，內容將更勝以往。展演將以璀璨煙火點亮夜空，搭配無人機長達10分鐘的精彩表演，隨後接續3分鐘的壓軸煙火，並巧妙融入建築燈光秀與動態雷射光束，點亮全台最高地標台北101。

更特別的是，在展演前將首度集結三大超人氣吉祥物人偶，包括臺北市政府的「熊讚」、台北101的「Damper Baby」以及台新新光金控的「Richart」齊聚一堂快閃現身，要與民眾熱情互動，提前營造節慶氛圍，為國慶盛典揭開熱鬧又充滿活力的序幕。

台新新光金控誠摯邀請民眾於10月10日晚間前往臺北市政府前廣場、國父紀念館周邊等推薦觀賞地點，一同欣賞雙十夜空、光影交織的震撼時刻，台新新光金控吉祥物Richart也將在高空現身，向全民送上祝福。除了國慶夜的展演之外，10月9日至11日連續三晚，台新新光金控也將於台北101以「智慧好夥伴」為主題進行大樓點燈活動，與民眾共同歡度連假，延續節日喜悅氛圍。

台北101 無人機 台新新光金控

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