台灣人赴日韓旅遊重心轉向體驗類消費 萬事達統計年增四成

台灣人赴日韓旅遊熱度持續攀升，萬事達卡數據與顧問服務團隊分析2024至2025年台灣萬事達卡持卡人於日本、韓國的實體消費發現，台灣民眾赴日韓旅遊消費類別正從購物，延伸至餐飲、娛樂與在地活動等體驗類消費；消費版圖也不再集中於傳統核心城市，已擴展至二線城市，大型演唱會期間赴日韓消費明顯上升，其中韓國大型演唱會的周邊消費增幅更達連假赴韓旅遊的四倍。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，根據萬事達卡研究顯示，2025年台灣民眾在日本與韓國的體驗類消費金額分別較2024年成長39%與44%，增幅皆高於購物類消費的16%、35%。

萬事達卡也發現，福岡、沖繩、仁川、濟州等核心城市以外的目的地消費金額也明顯成長，顯示台灣旅客探索日韓的範圍持續擴大。

過去一般認為台灣民眾赴日韓旅遊主要集中在連假檔期，但萬事達卡發現，日韓大型演唱會期間周邊商圈的消費增幅，已可比擬台灣主要連假檔期赴日韓旅遊所帶動的消費熱潮，反映台灣旅客不只熱衷於購物，也願意為了渴望的體驗安排旅程，不再受限於假期安排。

因應台灣民眾旅遊日韓的熱潮，萬事達卡於2026年第4季提供多項專屬禮遇。赴日旅遊方面，世界之極卡、世界卡及其他指定適用卡別持卡人於東京華納兄弟哈利波特影城消費滿12,000日圓或以上可享4%現金回饋，大阪樂高樂園探索中心消費滿1萬800日圓或以上可享5%現金回饋（回饋上限1萬日圓），東京杜莎夫人蠟像館消費滿6,500日圓或以上可享5%現金回饋（回饋上限3,000日圓）。

赴韓旅遊方面，萬事達卡全持卡人於NOL World預訂指定觀光景點、交通及旅遊行程可享95折優惠，亂打秀The Nanta現場購票享九折，樂天租車Lotte Car Rental韓國本島租車最高四折。