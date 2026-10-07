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中國信託證券攜手客戶欣賞《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
中國信託證券於電影前，首度曝光邀請中信特攻球員拍攝之年度防詐影片。中國信託證券／提供
中國信託證券於電影前，首度曝光邀請中信特攻球員拍攝之年度防詐影片。中國信託證券／提供

持續深耕永續發展與企業社會責任，中國信託證券持續以支持台灣電影產業推動台灣文化產業發展，日前於臺北大巨蛋秀泰影城舉辦《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》電影包場活動，邀請長期支持的客戶共同欣賞這部融合原住民傳統信仰、台灣神話傳說與山林文化的國片作品，透過影像走進土地、認識文化，讓珍貴的在地故事被更多人看見，為台灣文化永續發展盡一份心力。

長期以來，中國信託證券持續深耕在地，透過實際行動支持台灣原創影像創作，加深文化與社會之間的連結。繼《造山者》、《冠軍之路》、《陽光女子合唱團》及《神木之島》等作品後，此次再度支持國片《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》，展現對台灣內容產業的投入，不僅促進大眾對土地與多元族群故事的認識，也加深企業在社會參與與永續傳承上的正向影響力。

《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》以一場深入山林的尋根旅程為主軸，巧妙融合原住民信仰、傳說與台灣自然景觀，透過恐怖、喜劇與奇幻元素交織的敘事方式，帶領觀眾走進充滿神秘色彩的傳說世界與山林場景。電影以輕鬆幽默的手法重新詮釋原民題材，不僅展現台灣多元文化的豐富樣貌，也讓更多觀眾有機會認識原住民族背後的歷史脈絡與精神價值。

除支持台灣原創影像內容外，為營造更有感的觀影氛圍，活動更特別準備具代表性的傳統小吃「刈包」作為搭配點心，呼應電影所傳遞的在地記憶。

刈包作為最具台灣味的小吃之一，承載豐富的飲食記憶，希望讓與會貴賓在欣賞電影之餘，也能透過味蕾感受道地的台灣風情，從視覺、聽覺到味覺，全方位沉浸於電影所描繪的故事情境之中。活動開場前，中國信託證券更首播年度最新防詐影片，今年特別邀請中信特攻球員一同拍攝，以輕鬆的方式宣導防詐意識，也善盡作為金融業的社會責任。

中國信託證券總經理林佳興表示，企業永續不僅是環境與治理的提升，更包含對在地文化及多元共融的支持。台灣擁有豐厚的人文底蘊，而影像創作正是保存地方記憶、傳遞在地精神的重要力量。

中國信託證券除持續精進專業金融服務與數位創新，更長期關注台灣原創內容及影視產業發展，希望透過實際行動支持優秀作品被更多人看見。未來也將持續攜手客戶投入社會參與及永續行動，陪伴客戶在追求財富成長的同時，也一同感受台灣土地、人文故事與多元文化的價值，實踐金融向善的精神，成為最值得信賴的人文金融夥伴。

活動現場特別提供客製化刈包讓客戶一同享用。中國信託證券／提供
活動現場特別提供客製化刈包讓客戶一同享用。中國信託證券／提供

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