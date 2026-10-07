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國泰世華CUBE信用卡「慶生月」升級 首推三人揪團挑戰 個人集章雙玩法

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰世華銀行第四季壽星專屬活動全新升級，首度加入好友組隊挑戰機制，壽星邀請好友組隊參加「慶生月揪團派對」，三人組隊完成指定任務，就有機會抽中3,000點小樹點(信用卡)。圖／國泰世華銀提供
國泰世華銀行第四季壽星專屬活動全新升級，首度加入好友組隊挑戰機制，壽星邀請好友組隊參加「慶生月揪團派對」，三人組隊完成指定任務，就有機會抽中3,000點小樹點(信用卡)。圖／國泰世華銀提供

生日不只自己過，更能揪好友一起同樂、共享回饋。國泰世華銀行第四季壽星專屬活動全新升級，首度加入好友組隊挑戰機制，將生日月回饋從個人延伸至好友同樂。自2026年10月至12月期間，壽星邀請好友組隊參加「慶生月揪團派對」，三人組隊完成指定任務，就有機會抽中3,000點小樹點(信用卡)；同時延續當月壽星限定的「慶生月踩點吉章」活動，完成個人專屬任務亦可獲得200點小樹點(信用卡)。透過團體賽與個人賽雙重玩法，讓壽星在享受生日專屬回饋之餘，也能與好友共享生日樂趣。

國泰世華持續從卡友生活情境出發，觀察生日慶祝多結合聚餐、休閒娛樂等好友相聚場景，因此第四季首度推出「慶生月揪團派對」，邀請壽星與好友三人組隊挑戰指定任務，透過共同參與、共享回饋，增添生日月的互動樂趣與慶祝氛圍。本次「慶生月揪團派對」活動自2026年10月1日至12月31日止，限定三名生日為10月至12月的CUBE信用卡正卡持卡人組成團隊。團隊成員於活動期間內，使用CUBE卡於「慶生月」權益指定通路累積消費金額達5,000元，即可參與「好運獎」抽獎活動；累積消費金額排名前十名之團隊，另可取得「彩蛋獎」抽獎資格。

其中，「好運獎」將自所有符合資格團隊中抽出100隊，中獎團隊成員每人可獲得1,000點小樹點(信用卡)；「彩蛋獎」則自累積消費金額達檻且名列前十名之團隊中抽出1隊，中獎團隊成員每人同樣可獲得1,000點小樹點(信用卡)，兩個獎項可重複獲獎，為壽星好友再添驚喜。除了全新團體玩法外，國泰世華銀行延續「慶生月踩點吉章」活動，透過個人任務機制，鼓勵壽星於生日月完成不同消費挑戰。活動期間CUBE信用卡壽星於生日當月，完成指定子任務，每項任務單筆滿500元(含)以上消費即可集一章，完成三項子任務集滿三章，即可獲得200點小樹點(信用卡)。

國泰世華銀行表示，CUBE信用卡持續以消費者生活需求為核心，透過靈活多元的權益設計，回應不同生活情境與消費習慣。本次CUBE信用卡「慶生月」權益首度結合好友組隊及個人挑戰雙機制，將生日回饋從個人消費延伸至社交互動場景，不僅提升活動參與感，也讓回饋更貼近卡友真實生活，未來將持續透過創新權益設計與生活化回饋體驗，陪伴卡友度過每個重要時刻。

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