央行鬆綁、第4季迎買氣？北市仲介公會蘇金城：台股衝5萬點 資金難回

台北市地政局公布今年9月建物買賣移轉棟數，全市買賣移轉棟數為2,133棟，較去年同期增加20.2%，較8月增加21.7%；另累計今年前九月總移轉數18,225棟，較去年同期增加5.3%。

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城表示，近期台股站上歷史高點，步步逼近5萬點，部分高獲利投資人居高思危，將資金轉入房市，致使9月買氣維持穩定；第4季起即將進入年底選舉熱戰期，預料股市仍持續看好，房市政策則為利空已出盡，房地產市場最壞的狀況應該已經過去了。

相較於台灣其他五都，台北市今年9月的交易登記棟數年增率為20.2%，高於六都平均值11.6%，月增率21.7%，高於六都平均值14.1%，顯示台北市市況持續平穩。

其餘五都9月交易登記棟數亦出現年月雙漲現象，新北市年增率10.2%、月增率12.1%；桃園市年增率9.0%、月增率13.8%；台中（2812）市年增率7.1%、月增率18.3%；台南（5906）市年增率小減4.0%堪稱持平，月增率8.3%；高雄市年增率高達28.5%，顯然為六都之冠，月增率為10.2%。從北到南皆出現持平或成長，與去年相較六都市況持穩上升，顯著成長。

合計今年前九月移轉登記棟數來看，台北市總計交易18,225棟，雖較去年成長5.3%，仍為2017年以來的第3低，較2024年前九月的最高點減少21.5%，還有一段距離。

蘇金城指出，自2024年9月實施第七波信用管制以來，房市買氣已經持續低迷整整兩年，整體交易量仍處於相對低谷，不少房仲業者為維持營運，將業務範圍擴及包租代管業，第一線從業人員轉換跑道亦不在少數。

蘇金城表示，9月交易量看似平穩，但仍處於交易量相對低檔，購屋貸款限制稍有鬆綁，第二屋貸款放寬至七成，但對提升買氣效益仍須觀察，畢竟股市持續衝高，預料資金應仍停留在股市居多，雖有少數股市獲利轉投房市，但尚不足以支撐市場買氣。

另以北市各行政區前九月來看，市中心區中山區及萬華區年增率都在兩成以上，松山區、中正區及北投區年增率也都有15%以上；南港區、大同區、大安區、信義區、文山區等區登記棟數年增率則出現負值，反較去年同期為低，應與區域內完工交屋的新建案有關。

單就9月來看，其中士林區最為亮眼，年增率及月增率分別為82.3%及31.4%，蘇金城預料，與北士科發展前景看好有關，亦可能有吸引部分年輕的科技新貴進場購屋分散風險。

蘇金城表示，11月底九合一選舉在即，股市上衝力道愈發強勁，雖然央行在9月理監事會將第二屋貸款放寬至七成，政策利空應已出盡，買氣稍有回升；但資金往股市集中的狀況有增無減，短期內應不易回歸房市，整體市場將回歸至各縣市及各行政區的個案表現。

以北市各行政區前九月來看，市中心區中山區及萬華區年增率都在兩成以上，松山區、中正區及北投區年增率也都有15%以上；南港區、大同區、大安區、信義區、文山區等區登記棟數年增率則出現負值，反較去年同期為低，應與區域內完工交屋的新建案有關。台北市不動產仲介公會／提供

台北市今年9月的交易登記棟數年增率為20.2%，高於六都平均值11.6%，月增率21.7%，高於六都平均值14.1%，顯示台北市市況持續平穩；其餘五都9月交易登記棟數亦出現年月雙漲現象，新北市年增率10.2%、月增率12.1%；桃園市年增率9.0%、月增率13.8%；台中市年增率7.1%、月增率18.3%；台南市年增率小減4.0%堪稱持平，月增率8.3%；高雄市年增率高達28.5%，為六都之冠，月增率為10.2%。台北市不動產仲介公會／提供