婦人拿房抵押借百萬「裝升降梯照顧老祖母」 即時通及時阻詐

新北市一名婦人日前至新北市板橋地政事務所，以「安裝升降梯以照顧行動不便祖母」為由，辦理不動產私人抵押設定登記，地所人員查覺有異提問，發現婦人說詞反覆，通報警方，同時間，婦人的丈夫也收到「地籍異動即時通」簡訊向地所示警，及時阻止一場詐騙保住房產。

新北市地政局局長汪禮國指出，新北九個地所自114年起，全面施行不動產私人抵押設定關懷提問機制，該名婦人到板橋地所申辦私人抵押設定時，地所人員依規提問，隨即發現她對資金用途及相關細節卻說法不一。

由於一旁的陪同者多次從旁教導如何回應，甚至催促地所盡速辦理，讓人員提高警覺，將雙方分開進行關懷提問後，認為詐騙風險極高，立即通報警方到場協助。

汪禮國表示，該名婦人過去曾申辦地籍異動即時通的服務，因此辦理私人設定時，她的丈夫也收到即時通的簡訊，丈夫表示，婦人近期曾投資「生基塔位」，擔心她已落入詐騙陷阱。

為協助婦人釐清，板橋地所再次向婦人說明此案疑點及常見的不動產詐騙手法，建議婦人向專業人士諮詢，以充分確認借款條件、契約內容及權利人身分。

果然婦人依建議找銀行進一步確認後，驚覺契約所載權利人竟是地下錢莊，且原本僅需借款100萬元，但設定契約所載擔保債權金額卻為200萬元，婦人這才相信可能遭詐，決定取消抵押權設定，地所也依規定駁回該登記申請案，保住婦人房產。

新北市地政局地籍科科長王珮榕提醒，民眾落入詐騙陷阱，通常是在不知不覺中步步深陷，申辦「地籍異動即時通」除了設定自己的聯絡方式，也可將信任親友設為通知對象，當名下土地、建物發生買賣、抵押權設定、預告登記等特定異動時，系統會以簡訊或電子郵件即時通知，多一個人知道、多一次關懷提醒，往往是及時遏阻詐騙的主要關鍵。

此外，新北市各地政事務所設置的「AI人工智慧櫃檯」，即日起也提供地籍異動即時通申請書產製功能，為民眾節省書寫申請書的時間，呼籲民眾踴躍申辦，為自己及家人的不動產多加一道安全防線。