因應第4季日韓旅遊熱潮 萬事達卡專屬禮遇開大門

看準台灣民眾赴日、韓旅遊熱度持續，萬事達卡推出2026年第4季日韓旅遊專屬優惠，從熱門景點、娛樂體驗到租車服務，擴大海外消費回饋，鎖定台灣旅客出境旅遊的支付需求。

赴日旅遊方面，萬事達卡針對世界之極卡、世界卡及其他指定適用卡別持卡人，推出東京及大阪熱門景點消費優惠。於東京華納兄弟哈利波特影城消費滿12,000日圓，可享4%現金回饋；大阪樂高樂園探索中心消費滿10,800日圓，可享5%現金回饋，回饋上限為10,000日圓；東京杜莎夫人蠟像館消費滿6,500日圓，則可享5%現金回饋，回饋上限3,000日圓。

赴韓旅遊部分，萬事達卡則擴大優惠場景，所有持卡人透過NOL World預訂指定觀光景點、交通及旅遊行程，可享95折優惠；前往韓國熱門表演「亂打秀The Nanta」，現場購票可享9折，另透過樂天租車（Lotte Car Rental）於韓國本島租車，最高可享4折優惠。

業界指出，日韓長期是台灣旅客主要海外旅遊目的地，信用卡業者除競逐一般消費市場，也積極將優惠延伸至海外景點、交通及娛樂等旅遊消費場景，希望提高持卡人在海外的刷卡使用率。

萬事達卡此次優惠涵蓋景點門票、表演活動及租車等不同旅遊環節，從單一消費回饋進一步延伸至完整旅遊情境，反映信用卡業者持續搶攻出境旅遊支付商機。隨著第4季進入日本賞楓、韓國旅遊旺季，相關海外刷卡優惠也可望成為業者吸引旅客使用信用卡的重要工具。