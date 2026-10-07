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債務減輕 信評：台北101流動性調整為強健 資本結構由負向調整為中性

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

台北金融大樓公司（台北101）因已於今年初清償公司債而在2027年面臨較低的流動性需求。因此，中華信評將台北金融大樓的流動性評估結果由「允當」等級調整為「強健」等級。

與此同時，中華信評將該公司資本結構的評估結果由負向調整為中性，並將其比較評等分析從正向調整為中性。前述評估結果並不會影響評等。

中華信評確認台北金融大樓的長期發行體信用評等為「twAA」，短期發行體信用評等為「twA-1+」。「穩定」的評等展望反映：中華信評認為，台北金融大樓成熟的管理團隊、名聲卓著的不動產地位、以及優異的座落地點等因素均為該公司未來幾年穩定的績效表現提供支撐。

此次評等確認反映台北金融大樓在國內房地產市場強勁的市場地位，以及較低的借款槓桿。中華信評認為該公司擁有吸引優質辦公室和零售租戶的強大能力，這得益於公司資產台北101大樓的良好聲譽和卓越的資產品質。

在保守的財務政策與強勁的營運績效表現帶動下，過去幾年台北金融大樓均持續償還其流通在外的借款。中華信評預測，台北金融大樓辦公大樓穩健的績效表現、購物中心的營收動能，以及觀景台持續恢復的營收均應有助於該公司在2026年底與 2027年底時將借款對EBITDA 比分別降至約3.0倍與2.5倍的水準。

中華信評認為，台北金融大樓計畫與國泰人壽在台中合作的大樓開發計劃（台北金融大樓將以租戶身份執行新的多樓層開發專案）之債務義務（包括租賃負債及債務融資）屬可控範圍。前述評估結果反映：中華信評認為，該公司的現金流出以物業租賃與裝修成本為主（即營業費用），而非物業建設的巨額資本支出。

不過，這些優勢受到台北金融中心資產集中度高的風險，以及不穩定的旅遊市場的影響，這可能導致該公司的收入和營運現金流產生波動。

中華信評認為，台北金融大樓目前面臨的2026與2027年到期借款壓力較小，與一年前面對有較多借款將在一年內到期的情況不同。因此，中華信評將該公司資本結構的評估結果由負向調整為中性，反映該公司有所改善的借款到期結構，亦即目前已有超過兩年的加權平均借款期限。

同時，中華信評將台北金融大樓的流動性評估結果由允當等級調整為強健等級，中華信評預期，由於該公司即將在未來一年內到期的短期借款金額較小，未來12個月該公司的流動性需求將會降低，惟中華信評對評等調整因子所做的調整並不會對整體評等造成影響。

台北101 債務 台北

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