大戶熱愛債券大揭密 十年期以上主權債、電信債受青睞

永豐金證券今日宣布將首次推「大額債」全線上交易，提供1,100檔橫跨多元產業與地區，對此永豐金證券也透露，目前以十年期以上的主權債券跟電信債券最受大戶的青睞。

永豐金證券因應投資人股債配置需求，旗下一站式數位財管平台「大戶豐APP」第三季全新增加「大額海外債」，目前債券商品更由142檔擴增至逾1,100檔，涵蓋全球逾25個國家與地區市場，提供公司債、主權債及金融債等多元選擇；小額債最低申購門檻1,000美元，大額債30,000美元起。

國人愛債，歷久不衰，近年科技產業成當紅炸子雞，但電信服務產業等長青樹也未從國人視野消失。永豐金證券首次揭密用戶買債行為，異於股票買高成長產業，買債不追求超額報酬，而是穩定的收益，尤其以十年期以上長期債券、產業以主權債為最大宗，無線電信債也受歡迎。

至於半導體債券，僅排行第五，對此永豐金證券解讀，這顯示台灣富人資產配置重視平衡，以無論市場多空都能「持盈保泰」為首要目標。

永豐金證券認為，台灣富人買債以「看得到、有信心」為重心，觀察用戶買債，偏愛高評級債券，僅約二成上下為捕捉高報酬布局非投資等級債。

產業別上，主權債與無線電信服務債備受偏愛，與證交所公布定期定額前十大排行榜，7月就有中華電與六家金控股入列不謀而合，顯示大額債券投資人偏好穩定現金流與防禦的特性。

即日起只要開立永豐金證券複委託帳戶及永豐銀行外幣自有帳戶，線上即輕鬆買大額債、無須臨櫃，高效滿足高資產客戶多元固定收益投資需求。APP系統也會自動檢核客戶風險等級與交易商品等級適配機制，控制風險管理，提供更便利完善的海外債券投資體驗。

而永豐金證券以「智能×配置」打造大戶豐APP，為客戶量身訂做財富管理貼身線上秘書，除一次掌握永豐銀與永豐金證券十大類金融資產及即時損益，涵蓋國內外證券、基金、海外債、境外結構型商品與可轉債資產交換（CBAS）商品等，還整合投資、投後監控與資產配置全覽服務；APP下載已突破50萬次，每月瀏覽量近億次。

券商搶攻海外債投資商機，也成為銀行的強力競爭對手。對此永豐金證券也指出，比起大戶向銀行買在，大部分需要臨櫃或是洽理財專員，透過券商平台買海外債券，以永豐金證券為例，門檻降低，小額債1,000美元起，大額債30,000美元起。而且下單介面與買台股類似。費用結構透明，直接持有，可透過大戶豐APP自行查價與下單，方便很多，大小額債全線上交易，免臨櫃，而且商品超過1100檔，橫跨全球逾25個國家與地區市場。