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TISA租稅優惠 有譜

經濟日報／ 記者朱漢崙藍鈞達／台北報導

台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）租稅優惠有譜。知情人士指出，財金部會已達初步共識，規劃修訂《證券投資信託及顧問法》，開立TISA專戶申購基金的民眾，每年投資本金享有最高2.4萬元免稅額度。新制上路時間涉及立法院審議進度，若明年上路，後年5月報稅就能適用。

以每年2.4萬元免稅來看，綜所稅適用稅率5％，將可省稅1,200元；若稅率達40％，則可省稅9,600元。

金管會去年6月推動成立TISA，並由集保結算所建置，民眾只要開立專戶，定期定額投資符合條件的基金，可享免申購手續費、低經理費等優惠；TISA 2.0導入租稅優惠後，業者看好可提高民眾退休理財規劃意願。

對於TISA投資本金免稅額度為何訂在2.4萬元？知情人士說，若額度訂太高，對於沒有多餘資產投資的人並不公平；此外目前證所稅停徵，股利所得採二擇一，加上還有27萬元的儲蓄投資特別扣除額，因此TISA本金免稅額不宜過高。目前保險費列舉扣除額上限為2.4萬元，因此依此額度做為參考依據。

知情人士指出，現行的綜所稅免稅額、扣除額都是屬於費用支出的概念，制度上並沒有本金扣除的作法。經財金部會協商後，決議不修訂《所得稅法》，改為修訂投信投顧法，增訂條文給予透過TISA專戶投資的民眾上限2.4萬元免稅。也就是說，若投資本金超過2.4萬元，最多也只能從所得總額中扣除2.4萬元；若不足2.4萬元，則以實際投資本金核實扣除。

投信投顧公會統計至8月，TISA級別基金總計53檔，整體規模93.8億元；每月定期定額金額從開辦時的2,975萬元成長至約11億元。

據了解，TISA本金免稅額度訂在2.4萬元，與金管會預期有落差，不過由於TISA稅負優惠協商已久，在財政部堅持下，金管會決定「先求有，再求好」，最後同意參採財部的意見。

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