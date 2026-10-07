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資本適足率揭露 畫三紅線

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

壽險業2026年接軌新一代保險清償能力制度（TIS），資本適足率怎麼揭露，金管會畫三道紅線。

第一道紅線是「揭露以目標值為上限」。14家申請選擇性過渡措施的壽險公司，即使實際計算結果更高，也只能揭露金管會核准的目標值。

保險局副局長蔡火炎昨（6）日解釋，目標TIS是業者依自身狀況，提出的15年資本改善承諾。為避免揭露比率隨市場大幅變動、影響金融穩定，金管會基於審慎監理原則，規定以目標值為上限，兼顧財務負擔與股東權益。

他強調，過渡後TIS已納入各項調整數，即使高於目標值，也「無法確實反映經濟實質」，監理重點是業者能否落實資本改善，而非短期數字高低。對於近期有業者公布實際的TIS，蔡火炎直言「並不恰當」，金管會後續將處理。

第二道紅線是「不能拿TIS排名」。蔡火炎說，各公司有無使用過渡措施、使用程度不同，不能單憑比率高低判斷財務體質，也不宜作為市場競爭工具。

第三道紅線是「沒達標須如實揭露」。申請過渡且達標者加註「＊」；若未達標，須公布實際比率並加註「＊＊」，代表資本改善未達承諾。最快明年4月底公布2026年底TIS時，就可能看到「兩顆星」。蔡火炎強調，真正關鍵是業者15年內能否「說得到、做得到」。

資本適足率 保險 壽險業

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