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壽險「錢」進健康事業大鬆綁 金管會擴大投資範圍

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
壽險資金「錢」進兆元健康福祉事業大鬆綁。 路透
壽險資金「錢」進兆元健康福祉事業大鬆綁。 路透

壽險資金「錢」進兆元健康福祉事業大鬆綁。金管會昨（6）日宣布，即日起擴大健康福祉事業投資範圍，並取消須與核保、理賠等保險業務連結的限制；服務對象不限保戶，符合條件甚至可全額投資。

保險局副局長蔡火炎說，據初步調查，業者對投資健檢中心、健康管理顧問、藥局及長照輔具服務等興趣較高。此次鬆綁後，相關事業的服務對象也不再限於自家保戶。

保險業投資健康福祉事業放寬
保險業投資健康福祉事業放寬

金管會去年10月發函，將「健康福祉事業」納入保險相關事業，原已開放投資健檢中心、健康管理顧問、健康醫療大數據分析等業務。

但因屬保險相關事業，仍須對核保、理賠、保戶服務或商品給付等業務具有「輔助」效果，壽險公會也反映，這項限制使投資與服務對象多圍繞既有保戶，實務彈性有限。

考量台灣進入超高齡社會，健康促進、疾病預防及長照需求日益多元，金管會決定打開這道限制，讓保險資金可更彈性投入健康、高齡與長照產業。

此次令釋將健康福祉事業分為五大類，包括健康管理及健康促進、健康醫療科技及數位應用、長期照顧及全齡友善、健康飲食及營養支持，以及健康福祉整合服務。

新增範圍涵蓋運動指導、營養諮詢、高齡者學習課程、智慧及生活輔具、無障礙接送、全齡友善環境改造、健康餐食、營養品，以及健康促進與長照周邊服務媒合、商品配送平台等。

例如未來保險業投資健檢中心或健康管理顧問公司後，客戶不必再是自家保戶，只要有需求的民眾都能使用相關服務。

符合規定的非公開發行公司，保險業甚至可持股100%，例如全額投資一家健檢中心；藥局通路若符合健康福祉事業範圍，也可成為投資標的。

不過，金管會仍劃下兩道界線。第一，投資健康福祉事業仍須經核准；若具有控制力，相關投資總額以淨值40%為限，若無控制力，則以淨值為限。

第二，開放重點仍是長照周邊服務，住宿型長照機構、日照中心等涉及特許或核心照護業務者，並未納入。

蔡火炎表示，健康福祉並非保險業本業，審核時，會更重視保險業者是否有找專業經營團隊來經營。

壽險 健康 保險 金管會

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