王道銀行（O-Bank）再獲永續獎項肯定，拿下2026年「天下永續公民獎」中堅企業組第二名及「天下人才永續獎」中堅企業組第四名，展現公司治理、人才培育、社會參與及環境永續等面向成果。

「天下永續公民獎」由天下雜誌自2007年舉辦，從公司治理、企業承諾、社會參與及環境永續等面向評選企業；「天下人才永續獎」則聚焦薪酬獎勵、人才成長、員工福祉、多元共融等指標。

公司治理方面，王道銀行（2897）持續強化治理機制，於臺灣證券交易所2025年公司治理評鑑中，再度獲評「上市公司前5%」及「金融保險類前10%」，並取得中華公司治理協會「CG6015(2025)公司治理制度評量」特優認證。

人才永續方面，王道銀行除提供優於法規的休假、健檢及福利措施，自2018年起已連續九年入選「臺灣證券交易所銳聯臺灣高薪酬100指數」成分股。

王道銀行也推動性別平等職場，目前全體員工男女比例約各半，高階經理人男女比例接近1:1，並透過「性別薪酬平等計畫」，依同值同酬原則縮小性別薪酬差距。

人才培育部分，王道銀行透過員工個人發展、基層跨部門輪調及儲備幹部等計畫，協助員工提升跨領域能力；2023年起並啟動高階人才接班培育及管理階層發展計畫，強化管理人才梯隊。

在社會參與上，王道銀行持續將永續與金融本業結合。2020年推出「影響力專案」，將「影響力存款」資金專款提供經濟弱勢族群小額優惠貸款，擴大金融服務的社會影響力。

低碳金融方面，王道銀行2022年推出可查詢刷卡消費碳排放量的「消費碳排放明細」及「低碳生活卡」，2024年再推出「交通減碳明細功能」及「交通減碳卡」，透過金融回饋鼓勵消費者落實減碳。

王道銀行董事長駱怡君表示，企業除追求經營績效與獲利成長，也應兼顧環境、社會及利害關係人共好。未來將持續秉持「利他圓己」精神，透過金融影響力推動環境與社會永續發展。