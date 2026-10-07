聽新聞
0:00 / 0:00

中信銀落實公平待客

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中信銀行今年邀請獨立董事楊聲勇（左二）、劉長春（右一）及季崇慧（右三），陪同視障、聽障及外籍體驗員實地訪查分行。中信銀／提供
中信銀行今年邀請獨立董事楊聲勇（左二）、劉長春（右一）及季崇慧（右三），陪同視障、聽障及外籍體驗員實地訪查分行。中信銀／提供

中信銀行推動公平待客文化與友善金融服務，繼去年由董事陪同視障及聽障人士體驗無障礙服務流程，今年再度邀請中信銀獨立董事楊聲勇、劉長春及季崇慧，接受體驗訪查培訓課程且深入第一線擔任訪員。

中信銀不僅延續去年做法，由董事陪同視障及聽障體驗員實地訪查分行、檢視公平待客落實情形外，今年更依據董事去年提出的建議，擴大邀請外籍體驗員參與，從預約、取號、臨櫃辦理到與服務人員互動的完整歷程，觀察各客群使用金融服務時的需求與感受，以客戶視角檢視服務流程及數位設備應用情形，展現公司治理層級持續精進友善金融的決心。

藉由此次訪查，董事們實地觀察友善服務措施融入分行日常作業的情況。楊聲勇於體驗視障客戶服務流程時發現，分行同仁主動提供具點字標示的存摺套及導讀簽名板，協助客戶辨識金融工具及確認簽署位置，可使視障客戶更便於操作；劉長春則觀察到，分行同仁除以流利英文與外籍客戶溝通，亦會引導使用「AI智慧櫃檯」辦理業務。客戶於智慧櫃檯輸入資料，系統可產出已帶入中文資訊的表單，搭配多語言操作介面及完整流程引導，有效降低外籍客戶語言與書寫障礙。

董事們特別關注第一線同仁展現的服務溫度。季崇慧於等待期間試用閱讀輔具時，現場同仁主動察覺需求並提供放大鏡；服務結束後，也以手語向聽障客戶表達感謝，讓陪同的董事直呼「很貼心」。楊聲勇表示，影響客戶對企業的認同度，不只是作業流程是否順暢，更在於情緒是否被理解、需求是否被看見，因此第一線同仁除協助客戶完成交易，更應以同理與主動關懷，回應客戶潛在需求。

中信銀行認為，董事前進第一線親身參與體驗，除了深化治理層對客戶需求的理解，也能將第一線觀察回饋至管理機制與服務流程優化，形成治理決策與營運改善的循環，提供更有溫度且便捷的金融服務。

視障 中信銀 董事

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

彰銀柴寶LINE新貼圖上線

彰銀LINE好友成長計畫啟動 柴寶新貼圖10月6日上線

國泰世華阻詐成效佳

彰銀LINE好友成長計畫啟動 柴寶新貼圖上線抽 iPhone 18 Pro

相關新聞

投資減稅 買TISA基金最高免稅24000元

金管會與財政部協商多時的「台灣個人投資儲蓄帳戶（ＴＩＳＡ）」租稅優惠有譜。知情人士指出，財金部會已達成初步共識，規畫修訂證券投資信託及顧問法（投信投顧法），給予開立ＴＩＳＡ專戶申購基金的民眾，每年投資本金享有最高兩萬四千元的免稅額度。至於新制上路時間仍涉及立法院的審議進度，若能於明年上路，後年五月報稅時即可適用。

央行：銀行擴大負債支應放款 資本增加幅度相對有限

中央銀行最新研究發現，台灣銀行業放款增加時，主要透過擴大負債支應，資本增加幅度相對有限；若未來遇到突發事件引發市場恐慌，大量提款可能放大銀行擠兌及金融傳染風險。

業者不缺錢 缺穩定存款

市場近期傳出資金吃緊，多家銀行及券商因應放款成長、交易量增加等業務需求，接連透過發債籌資。不過市場人士指出，當前金融市場並非缺乏資金，而是缺少高品質流動性資產（HQLA），及穩定存款，使銀行面臨流動性覆蓋率（LCR）不足的壓力，成為金融機構積極籌資的重要原因。

國泰世華奪國際大獎

隨著全球供應鏈重組及匯率波動加劇，企業面臨的資金管理議題日益複雜，國泰世華銀行整合數位科技、全球服務網絡與多元金融產品，協助企業即時掌握全球資金流向、靈活運用資金並強化營運韌性，連續兩屆獲得國際權威財經媒體《Global Finance》評選為「台灣最佳現金管理銀行」（Best Bank for Cash Management in Taiwan）。

凱基金培育高球之星

凱基金控深化金融影響力，透過旗下子公司積極培育台灣體育人才。昨（6）日舉辦首屆「凱基高爾夫之星」贊助儀式，由凱基銀行與凱基人壽攜手贊助四位具發展潛力的女子高爾夫選手，從訓練、參賽到健康支持，陪伴年輕選手累積實力，逐步向國際競技舞台邁進。

中信銀落實公平待客

中信銀行推動公平待客文化與友善金融服務，繼去年由董事陪同視障及聽障人士體驗無障礙服務流程，今年再度邀請中信銀獨立董事楊聲勇、劉長春及季崇慧，接受體驗訪查培訓課程且深入第一線擔任訪員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。