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凱基金培育高球之星

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
首屆「凱基高爾夫之星」啟動，凱基人壽總經理郭瑜玲（左三起）、凱基金控執行副總經理顏志堅、中華開發文教基金會執行董事余珊蓉及凱基銀行總經理林素真。凱基金／提供
首屆「凱基高爾夫之星」啟動，凱基人壽總經理郭瑜玲（左三起）、凱基金控執行副總經理顏志堅、中華開發文教基金會執行董事余珊蓉及凱基銀行總經理林素真。凱基金／提供

凱基金控（2883）深化金融影響力，透過旗下子公司積極培育台灣體育人才。昨（6）日舉辦首屆「凱基高爾夫之星」贊助儀式，由凱基銀行與凱基人壽攜手贊助四位具發展潛力的女子高爾夫選手，從訓練、參賽到健康支持，陪伴年輕選手累積實力，逐步向國際競技舞台邁進。

凱基金指出，頂尖運動員的養成，既需要時間淬鍊，也更仰賴長期資源注入與展現成果的機會。

「凱基高爾夫之星」計畫將企業對高爾夫運動的投入，從賽事贊助進一步延伸至選手培育，串聯競技舞台與人才支持，協助具潛力的年輕選手專注訓練、累積經驗，持續提升競爭力。

首屆「凱基高爾夫之星」由凱基銀贊助楊亞賓與石澄璇，凱基壽贊助楊斐茜與張靖翎。

其中，楊亞賓與楊斐茜為台灣高球界姊妹檔，自2020年連袂踏入職業賽事以來屢創佳績；石澄璇今年4月於凱基銀行TLPGA未來賽勇奪冠軍，展現絕佳狀態；張靖翎也已在國內賽事累積四勝。四位選手各有不同成長歷程，共同展現台灣女子高爾夫新生代的競爭力。

此次贊助儀式以「運動×藝術」為主題，中華開發文教基金會長期獎助的學生舞者，以現代舞演繹高爾夫揮桿動作，透過延伸、旋轉與拋物線般的身體線條，呈現高爾夫運動的速度與張力。

凱基銀今年上半年首度冠名贊助TLPGA未來賽，過程中看見許多年輕選手在比賽中累積經驗、尋找突破，因此進一步推動「凱基高爾夫之星」計畫。未來賽提供實戰歷練的舞台，「高爾夫之星」計畫則提供選手成長所需要的支持；兩者串聯，讓賽事體驗與人才培育形成正向的循環。

凱基壽以「健康台灣 凱基同行」呼應大健康布局，另一方面也以運動串聯健康倡議，鼓勵民眾培養規律運動習慣，為「全民的健康＋1」。

下半年「凱基銀行TLPGA未來賽」將於10月13日至15日登場，四位「凱基高爾夫之星」也將參與賽事，與其他優秀選手同場競技，在實戰中累積經驗、爭取佳績。

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