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國泰世華奪國際大獎

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
國泰世華銀行持續深化跨境、數位與永續服務，助企業提升資金管理效能，獲《Global Finance》「台灣最佳現金管理銀行」肯定。國泰世華銀／提供
國泰世華銀行持續深化跨境、數位與永續服務，助企業提升資金管理效能，獲《Global Finance》「台灣最佳現金管理銀行」肯定。國泰世華銀／提供

隨著全球供應鏈重組及匯率波動加劇，企業面臨的資金管理議題日益複雜，國泰世華銀行整合數位科技、全球服務網絡與多元金融產品，協助企業即時掌握全球資金流向、靈活運用資金並強化營運韌性，連續兩屆獲得國際權威財經媒體《Global Finance》評選為「台灣最佳現金管理銀行」（Best Bank for Cash Management in Taiwan）。

國泰世華銀行副總經理彭昱興表示：「國泰世華從企業營運需求出發，整合海內外服務據點、數位科技與多元金融工具，並將永續思維融入金融服務，透過可由單一帳戶管理全球資金的『企業網路銀行』（Global MyB2B），以及全台首創連結永續指標的『中小企業永續金融夥伴』等解決方案，協助企業厚植經營韌性，因應快速變動的市場環境。」

Global MyB2B整合境內外帳戶資訊，並結合存款、跨境貸款及多元跨境支付方案，協助企業因應不同市場的資金管理需求。企業只需登入單一平台，即可集中查詢及管理母公司、子公司與關係企業的帳戶，掌握各地帳戶餘額與交易資訊，減少逐一登入不同地區銀行系統的作業流程。透過跨區域帳戶資訊整合，企業可更即時掌握集團整體資金部位與金流動態，提升跨境資金調度及帳務管理效率。

因應企業跨境營運需求，國泰世華提供「國泰全球匯」、「國泰速匯通」及「國泰台幣匯」等多幣別換匯與收付款服務，提高跨境收付款效率，並協助企業控管交易成本與匯率波動風險。此外，針對海外據點的融資需求，企業亦可運用在台定期存款作為擔保，取得海外授信額度，靈活調度境內外資金，支應海外營運所需。

除跨境資金管理，國泰世華持續運用數位科技精進金流服務。以「國泰智聯平台」及「銀企直連API」為例，企業可將銀行服務與內部財務系統串接，直接在既有作業環境中取得帳務及交易資訊，加速金流辨識、對帳及銷帳等作業，不僅可減輕人工處理負擔，亦有助推動財務及金流管理數位化。貿易融資方面，國泰世華亦攜手第三方服務商，透過API技術核驗交易資訊，減少紙本文件及人工查核流程，提高資訊真實性與資料正確性，兼顧交易安全與作業便利性。

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