業者不缺錢 缺穩定存款

市場近期傳出資金吃緊，多家銀行及券商因應放款成長、交易量增加等業務需求，接連透過發債籌資。不過市場人士指出，當前金融市場並非缺乏資金，而是缺少高品質流動性資產（HQLA），及穩定存款，使銀行面臨流動性覆蓋率（LCR）不足的壓力，成為金融機構積極籌資的重要原因。

市場人士指出，銀行資金需求增加，不一定代表市場整體流動性不足，而可能是資產負債表擴張後，符合監理規範的高品質流動性資產相對不足。尤其銀行放款持續成長，或券商因交易量增加而擴大資金需求，都可能提高流動性管理壓力，促使金融機構透過發債補充資金。

依照流動性管理規範，銀行可透過增加現金部位、購買公債或央行定期存單（NCD）等方式，提高高品質流動性資產持有量，改善LCR；也可透過調整資產負債表，縮減放款規模或發行債券，因應資金及流動性需求。

近期包括兆豐銀行、凱基金控等金融機構，均因業務發展及資金調度需求進行發債，反映銀行及券商在放款、交易業務擴張之際，也必須兼顧流動性及監理指標要求。

台灣銀行業今年籌資動能明顯升溫。據統計，今年前八月銀行業透過現金增資及發債籌資達1,492億元，年增約一成，其中15家銀行發債1,429億元、三家銀行現金增資63億元，顯示銀行籌資仍以「發債」為主。若從個別銀行觀察，中信銀行前八月發債747億元居冠，台北富邦銀行、中國輸出入銀行及元大銀行則各達160億元。

根據央行統計，今年6月底，銀行LCR低於110%有六家，包括土銀102.57%、合庫107.37%、兆豐銀107.46%、台企銀109%、新光109%、陽信銀103.97%。