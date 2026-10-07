央行：銀行擴大負債支應放款 資本增加幅度相對有限

中央銀行最新研究發現，台灣銀行業放款增加時，主要透過擴大負債支應，資本增加幅度相對有限；若未來遇到突發事件引發市場恐慌，大量提款可能放大銀行擠兌及金融傳染風險。

不過，央行也指出，Basel III（巴塞爾協定三）實施後，銀行槓桿比率的順景氣循環特性明顯降低，顯示新增槓桿比率規範有助抑制銀行過度槓桿，降低景氣反轉對金融體系衝擊。

央行研究指出，金融機構放款具有順景氣循環特性，景氣好時銀行擴大放款、資產負債表同步擴張，景氣反轉時則可能快速去槓桿，進一步將金融風險傳遞至實體經濟。因此，除風險加權資本適足率，金融監理也須透過槓桿比率監控銀行資產負債表擴張。

實證結果顯示，全體、公股、民營、大型及中小型銀行的第一類資本比率、資本適足率及槓桿比率大致呈順景氣循環，但槓桿比率的順循環程度明顯低於前兩項指標。Basel III實施後，各類銀行資本比率仍呈順景氣循環，但槓桿比率則轉為無明顯景氣循環特性，大型銀行甚至呈逆景氣循環。

央行指出，這代表Basel III新增的槓桿比率規範發揮補充監理作用，有助避免銀行在景氣繁榮時過度擴張槓桿；在信用循環方面，Basel III實施後，各類銀行槓桿比率均呈逆信用循環，也顯示規範具約束效果，有助維持金融穩定。

值得注意的是，央行特別關注銀行放款擴張的資金來源。研究發現，當銀行放款增加時，負債與資本雖同步增加，但銀行主要仍以擴大負債支應，且負債增加幅度明顯高於資本。大型銀行尤為明顯，放款成長增加1個標準差，平均負債增加4,332萬元，但平均資本僅增加284萬元。

央行提醒，銀行放款快速成長雖能支應企業及民間資金需求，但若主要依賴存款等負債，一旦突發事件引發恐慌並出現大量提款，若銀行流動性無法及時支應，恐形成銀行擠兌，甚至進一步引發金融傳染。