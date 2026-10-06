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誰是金融業好學生？16家連三年棒 5家卻連兩年墊底

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金融業公平待客評核出爐。金管會公布，2026年有16家業者連續3年名列各業別前25%；但另有5家連續兩年落在後20%；今年起，後段班須提出改善計畫，並接受金管會專案輔導。

連續3年名列前25%的16家業者，包括台北富邦銀行、遠東商銀、華南銀行三家銀行。

元大證券、兆豐證券、北城證券、遠智證券、日進證券等五家券商；元大期貨、兆豐期貨兩家期貨。

南山、國壽、富壽，以及南山產物、國泰世紀產物、富邦產物等產壽險各三家。

另一邊，今年共有5家業者連續第2年落在各業別後20%，其中證券、期貨各1家、壽險2家、產險1家，銀行業則沒有業者符合這項條件。金管會並未公布個別業者名稱。

金管會今年起首度針對「連兩年後20%」業者強化輔導，由評核工作小組分析缺失及待改善事項，再由主管業務局要求提出改善計畫，並召開輔導會議，要求業者到金管會接受專案輔導。

金管會表示，今年各業者加分項目較少部分，銀行業是告知揭露原則，例如對帳單寄發或臨櫃作業執行不夠完備。

證券期貨及產壽險則較常見業務人員專業性相關問題，包括專業訓練、公平待客政策規劃或法遵檢核佐證不足。

今年評核也首度兼採橫向及縱向評核，除由相同評委檢視各項原則，也由同一評委完整檢視單一業者表現，希望提升評核客觀性及一致性。

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