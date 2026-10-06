快訊

創新低！116申請入學僅23校系參採英聽 英文組、外文系也跳車

陽信銀爆內鬼勾結婚紗業詐貸2億 「攝影界元老」移送北檢

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會替壽險兆元資金開大門！ 健檢、藥局免綁保單都能投

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

壽險兆元資金錢進健康福祉事業大鬆綁。金管會6日宣布，即日起擴大健康福祉事業投資範圍，並取消須與核保、理賠等保險業務連結的限制；服務對象不限保戶，符合條件甚至可全額投資。

保險局副局長蔡火炎說，據初步調查，業者對投資健檢中心、健康管理顧問、藥局及長照輔具服務等興趣較高。此次鬆綁後，相關事業的服務對象也不再限於自家保戶。

金管會去年10月發函，將「健康福祉事業」納入保險相關事業，原已開放投資健檢中心、健康管理顧問、健康醫療大數據分析等業務。

但因屬保險相關事業，仍須對核保、理賠、保戶服務或商品給付等業務具有「輔助」效果，壽險公會也反映，這項限制使投資與服務對象多圍繞既有保戶，實務彈性有限。

考量台灣進入超高齡社會，健康促進、疾病預防及長照需求日益多元，金管會決定打開這道限制，讓保險資金可更彈性投入健康、高齡與長照產業。

此次令釋將健康福祉事業分為五大類，包括健康管理及健康促進、健康醫療科技及數位應用、長期照顧及全齡友善、健康飲食及營養支持，以及健康福祉整合服務。

新增範圍涵蓋運動指導、營養諮詢、高齡者學習課程、智慧及生活輔具、無障礙接送、全齡友善環境改造、健康餐食、營養品，以及健康促進與長照周邊服務媒合、商品配送平台等。

例如未來保險業投資健檢中心或健康管理顧問公司後，客戶不必再是自家保戶，只要有需求的民眾都能使用相關服務。

符合規定的非公開發行公司，保險業甚至可持股100%，例如全額投資一家健檢中心；藥局通路若符合健康福祉事業範圍，也可成為投資標的。

不過，金管會仍劃下兩道界線。第一，投資健康福祉事業仍須經核准；若具有控制力，相關投資總額以淨值40%為限，若無控制力，則以淨值為限。

第二，開放重點仍是長照周邊服務，住宿型長照機構、日照中心等涉及特許或核心照護業務者，並未納入。

蔡火炎表示，健康福祉並非保險業本業，審核時，會更重視保險業者是否有找專業經營團隊來經營。

金管會希望透過此次鬆綁，一方面讓長期保險資金有更多投入國內健康、高齡及長照產業的管道，另一方面也讓保險角色從「事後理賠」往「事前健康管理」延伸，提高全齡金融服務彈性。

金管會 健檢 保單

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金管會宣布 鬆綁保險公司投資五大類健康事業

元大壽「金享元元」 獲肯定

TIS數據揭露背後有文章 金管會的一紙令函引發業者熱議

2026卓越保險評比揭曉 產官學齊聚見證卓越標竿 聚焦「信任 金融」與「 風險管理」 共築39兆資產新典範與社會正向循環

相關新聞

金管會宣布 鬆綁保險公司投資五大類健康事業

金管會今日宣布，為響應全齡金融的政策方向，保險局將開放保險法第146條的限制，加入諸多開放投資項目來鬆綁壽險公司投資五大類健康事業，對於媒體詢問會否產生壽險挾龐大資金讓很多小藥局有遭收購的威脅？保險局副局長蔡火炎當場喊話，保險局會把關、准駁投資案，不會有造成惡意入股情形發生。

華南銀行孕育體操國手台灣之光 蕭佑然、洪源禧閃耀國際舞台

2026年愛知名古屋亞洲運動會圓滿落幕，由華南銀行長期傾力支持的體操國手蕭佑然、洪源禧展現絕佳默契與堅韌實力，在男子團體全能賽事中，憑藉精湛技術與不屈不撓的鋼鐵意志，為台灣代表隊勇奪一面分量十足的男子團體全能銅牌。

中國信託董事深入第一線 體驗友善金融服務

中信銀行持續推動公平待客文化與友善金融服務，繼去年由董事陪同視障及聽障人士體驗無障礙服務流程，今年再度邀請中國信託銀行獨立董事楊聲勇、劉長春及季崇慧，接受體驗訪查培訓課程且深入第一線擔任訪員。不僅延續去年做法，由董事陪同視障及聽障體驗員實地訪查分行、檢視公平待客落實情形外，今年更依據董事去年提出的建議，擴大邀請外籍體驗員參與，從預約、取號、臨櫃辦理到與服務人員互動的完整歷程，觀察各客群使用金融服務時的需求與感受，以客戶視角檢視服務流程及數位設備應用情形，展現公司治理層級持續精進友善金融的決心。

科技業、壽險搶進 前三季商用不動產與土地交易3751億超越去年全年

住宅市場降溫，商用不動產投資持續升溫。仲量聯行今（6）日公布，2026年前三季商用不動產與土地交易總額達3751億元，已超越去年全年水準，第三季交易額1404億元、年增約82%。在科技業擴產、壽險布局收益型資產及大型開發案帶動下，全年交易金額有望挑戰歷史新高。

「明潭講金融」新書發表會 陳木在出書回顧金融改革歷程傳承前人經驗

台灣金融研訓院今日舉辦《明潭講金融》新書分享會，由曾任財政部金融局長、財政部次長的陳木在以「明談金融人生與學思」為題，台灣金融研訓院董事長雷仲達、央行前副總裁許嘉棟到場為他站台致辭，金管會前主委黃天牧也特別前來。

TIS數據揭露背後有文章 金管會的一紙令函引發業者熱議

金管會在九月底之前發出了一道令函，已聚焦全體壽險業者的目光，原來這個令函是要求大家對外揭露的T I S的數據，只能夠以當初申請的目標值為上限，令函一出使得業界嘩然，因為如此一來，「好學生」將不能對外揭露在財務運作的實績成果，對投資人而言也缺乏真正透明數字進行研判。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。