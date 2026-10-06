快訊

美債殖利率、油價跌 台指期夜盤再寫50,265點歷史新高

連環爆！徐佳青被控安排兒冒充攝影官、東沙島特權爭議 北檢一併偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

壽險資本高分為何不能秀？ 金管會畫三紅線定調

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

壽險業2026年接軌新一代保險清償能力制度（TIS），資本適足率怎麼揭露，金管會畫三道紅線：以目標值為上限、禁做排名比較，未達標則須如實揭露並加註「兩顆星」，最快明年4月底可能首度出現。

TIS今年取代舊制RBC，以更貼近市場方式衡量壽險公司的資產、負債及風險，比率愈高，代表資本緩衝愈厚。

第一道紅線是「揭露以目標值為上限」。14家申請選擇性過渡措施的壽險公司，即使計算結果更高，也只能揭露金管會核准的目標值。

保險局副局長蔡火炎解釋，為避免15年過渡期間TIS隨市場環境大幅變動、影響金融穩定，金管會基於審慎監理，規定揭露以目標值為上限，並兼顧公司財務負擔及股東權益。

他說，不論是170%或140%，只要申請過渡措施，分子、分母都含有過渡調整，「如果沒有過渡，就不是這種數字」，即使高於目標，也無法確實反映經濟實質。

例如富邦人壽目標TIS為140%，金控董事長蔡明興卻對外說實際數是177%。蔡火炎直言，既然申請過渡措施，就應依規定揭露140%，另行宣稱177%「並不恰當」，金管會後續將處理。

第二道紅線是「不能拿TIS排名」。蔡火炎表示，各公司有無使用過渡措施、使用程度不同，不能單憑比率高低判斷誰的財務體質較強，也不宜作為市場競爭工具。

金管會監理重點不是揭露數字有多高，而是公司有沒有「說得到、做得到」；「我們重點是那一顆星(指說到做到)」，觀察業者是否依承諾逐年改善資本，「數值對監理來說，沒有太大意義」。

第三道紅線就是「沒達標須如實揭露」。申請過渡且達標者加註「＊」；未達標者則須公布實際比率並加註「＊＊」，代表資本改善未達原訂承諾，最快明年4月底就可能看到兩顆星。

至於業者若想揭露實際TIS，也可以申請提前終止過渡措施。蔡火炎提醒，一旦退出，未來財務狀況若不再「順風順水」，也不能重新申請，等於放棄15年緩衝。

金管會 壽險

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

TIS揭露爭議 保險局回應富邦人壽：可申請放棄但不能再恢復

TIS數據揭露背後有文章 金管會的一紙令函引發業者熱議

金管會宣布 鬆綁保險公司投資五大類健康事業

上市櫃永續揭露 分級接軌

相關新聞

金管會宣布 鬆綁保險公司投資五大類健康事業

金管會今日宣布，為響應全齡金融的政策方向，保險局將開放保險法第146條的限制，加入諸多開放投資項目來鬆綁壽險公司投資五大類健康事業，對於媒體詢問會否產生壽險挾龐大資金讓很多小藥局有遭收購的威脅？保險局副局長蔡火炎當場喊話，保險局會把關、准駁投資案，不會有造成惡意入股情形發生。

華南銀行孕育體操國手台灣之光 蕭佑然、洪源禧閃耀國際舞台

2026年愛知名古屋亞洲運動會圓滿落幕，由華南銀行長期傾力支持的體操國手蕭佑然、洪源禧展現絕佳默契與堅韌實力，在男子團體全能賽事中，憑藉精湛技術與不屈不撓的鋼鐵意志，為台灣代表隊勇奪一面分量十足的男子團體全能銅牌。

中國信託董事深入第一線 體驗友善金融服務

中信銀行持續推動公平待客文化與友善金融服務，繼去年由董事陪同視障及聽障人士體驗無障礙服務流程，今年再度邀請中國信託銀行獨立董事楊聲勇、劉長春及季崇慧，接受體驗訪查培訓課程且深入第一線擔任訪員。不僅延續去年做法，由董事陪同視障及聽障體驗員實地訪查分行、檢視公平待客落實情形外，今年更依據董事去年提出的建議，擴大邀請外籍體驗員參與，從預約、取號、臨櫃辦理到與服務人員互動的完整歷程，觀察各客群使用金融服務時的需求與感受，以客戶視角檢視服務流程及數位設備應用情形，展現公司治理層級持續精進友善金融的決心。

科技業、壽險搶進 前三季商用不動產與土地交易3751億超越去年全年

住宅市場降溫，商用不動產投資持續升溫。仲量聯行今（6）日公布，2026年前三季商用不動產與土地交易總額達3751億元，已超越去年全年水準，第三季交易額1404億元、年增約82%。在科技業擴產、壽險布局收益型資產及大型開發案帶動下，全年交易金額有望挑戰歷史新高。

「明潭講金融」新書發表會 陳木在出書回顧金融改革歷程傳承前人經驗

台灣金融研訓院今日舉辦《明潭講金融》新書分享會，由曾任財政部金融局長、財政部次長的陳木在以「明談金融人生與學思」為題，台灣金融研訓院董事長雷仲達、央行前副總裁許嘉棟到場為他站台致辭，金管會前主委黃天牧也特別前來。

TIS數據揭露背後有文章 金管會的一紙令函引發業者熱議

金管會在九月底之前發出了一道令函，已聚焦全體壽險業者的目光，原來這個令函是要求大家對外揭露的T I S的數據，只能夠以當初申請的目標值為上限，令函一出使得業界嘩然，因為如此一來，「好學生」將不能對外揭露在財務運作的實績成果，對投資人而言也缺乏真正透明數字進行研判。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。