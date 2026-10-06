壽險資本高分為何不能秀？ 金管會畫三紅線定調

壽險業2026年接軌新一代保險清償能力制度（TIS），資本適足率怎麼揭露，金管會畫三道紅線：以目標值為上限、禁做排名比較，未達標則須如實揭露並加註「兩顆星」，最快明年4月底可能首度出現。

TIS今年取代舊制RBC，以更貼近市場方式衡量壽險公司的資產、負債及風險，比率愈高，代表資本緩衝愈厚。

第一道紅線是「揭露以目標值為上限」。14家申請選擇性過渡措施的壽險公司，即使計算結果更高，也只能揭露金管會核准的目標值。

保險局副局長蔡火炎解釋，為避免15年過渡期間TIS隨市場環境大幅變動、影響金融穩定，金管會基於審慎監理，規定揭露以目標值為上限，並兼顧公司財務負擔及股東權益。

他說，不論是170%或140%，只要申請過渡措施，分子、分母都含有過渡調整，「如果沒有過渡，就不是這種數字」，即使高於目標，也無法確實反映經濟實質。

例如富邦人壽目標TIS為140%，金控董事長蔡明興卻對外說實際數是177%。蔡火炎直言，既然申請過渡措施，就應依規定揭露140%，另行宣稱177%「並不恰當」，金管會後續將處理。

第二道紅線是「不能拿TIS排名」。蔡火炎表示，各公司有無使用過渡措施、使用程度不同，不能單憑比率高低判斷誰的財務體質較強，也不宜作為市場競爭工具。

金管會監理重點不是揭露數字有多高，而是公司有沒有「說得到、做得到」；「我們重點是那一顆星(指說到做到)」，觀察業者是否依承諾逐年改善資本，「數值對監理來說，沒有太大意義」。

第三道紅線就是「沒達標須如實揭露」。申請過渡且達標者加註「＊」；未達標者則須公布實際比率並加註「＊＊」，代表資本改善未達原訂承諾，最快明年4月底就可能看到兩顆星。

至於業者若想揭露實際TIS，也可以申請提前終止過渡措施。蔡火炎提醒，一旦退出，未來財務狀況若不再「順風順水」，也不能重新申請，等於放棄15年緩衝。