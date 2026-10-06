華南銀行孕育體操國手台灣之光 蕭佑然、洪源禧閃耀國際舞台

2026年愛知名古屋亞洲運動會圓滿落幕，由華南銀行長期傾力支持的體操國手蕭佑然、洪源禧展現絕佳默契與堅韌實力，在男子團體全能賽事中，憑藉精湛技術與不屈不撓的鋼鐵意志，為台灣代表隊勇奪一面分量十足的男子團體全能銅牌。

華南銀行在第一時間頒發激勵獎金，以最高規格的實質回饋，給予選手們最熱烈的肯定與喝采。

華南銀行董事長陳芬蘭表示，陪伴選手追求卓越是一場沒有終點的馬拉松，佑然與源禧在國際賽場上所展現的毅力、專注與完美的團隊合作，不僅令全台灣人民深感驕傲，更與華南銀行追求極致、誠信專業的核心價值完美契合。這面獎牌背後，凝聚了無數汗水與淚水，華南銀行很榮幸能作為他們最堅實的後盾，看著他們在世界舞台上大放異彩。我們深信，這樣的體育精神能激勵社會大眾，更為年輕世代注入源源不絕的正向力量。

華南銀行多年來秉持「支持體育、回饋社會」的永續理念，不僅每年提供穩定的贊助經費，更將這份支持細緻化、全面化。

為了讓選手毫無後顧之憂、在最佳狀態下迎戰每一次挑戰，華南銀行精心建構「六大黃金支援體系」，訓練金、營養金、比賽津貼選手防護及物理治療補助金、個人傷害保險、理財規劃，及激勵獎金等提供選手全方面的支援。

繼亞運佳績後，洪源禧將馬不停蹄地再度披上國家戰袍、帶著全台民眾的祝福，強勢進軍10月17日於荷蘭鹿特丹登場的「世界競技體操錦標賽」，在更高規格的世界賽事殿堂與各國頂尖好手一較高下。

華南銀行承諾，未來將持續以實際行動與實質資源，長遠陪伴選手及台灣體操界邁向更高的榮譽殿堂。也期盼全台民眾，共同成為這群台灣英雄最堅實的應援團，為他們大聲喝采，讓台灣體操的傲人實力與堅毅精神撼動世界體壇。