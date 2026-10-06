9月定期定額大洗牌 0050居冠、凱基台灣 TOP 50掛牌半年躍居前四

台股今年在AI、半導體等科技題材帶動下維持高檔，進入第4季，市場仍關注美國利率政策、國際政經局勢、油價走勢及產業輪動等變數。在行情波動與進場時點不易掌握的情況下，透過固定期間、固定金額分批投入的定期定額方式，持續受到投資人青睞。

根據台灣證券交易所統計，2026年8月台股定期定額投資金額約368.79億元，較2025年同期的167.47億元增加約120%，規模超過去年同期兩倍。即使台股指數處於相對高檔，定期定額投入金額仍維持高水位，反映投資人持續透過分批投入方式參與市場，降低進場時點選擇的影響。

凱基證券觀察9月客戶定期定額熱門標的排名發現，ETF仍是投資人定期布局的首選，其中元大台灣50（0050）穩居第一名；今年2月掛牌上市的凱基台灣TOP50（009816）則快速攀升至第四名，成為TOP10榜單中排名成長最亮眼的ETF之一。進一步分析熱門標的分布，高股息ETF持續受到青睞，而科技主題ETF及主動式ETF亦進入前十名，顯示投資人在追求穩定配息的同時，也積極布局具成長潛力的產業趨勢與多元投資策略。

凱基證券表示，定期定額熱門排行可作為觀察市場偏好的參考指標，但投資人實際規劃定期定額時，仍應依自身財務目標與風險承受度，綜合評估每月投入金額、標的配置及扣款時間，並留意市場波動風險，透過紀律投資累積資產。

凱基證券「隨身e策略」提供台股定期定額服務，每檔最低申購金額僅為100元。投資人可於APP查詢熱門標的排行，運用試算功能估算投入金額與期間，亦可透過「自訂我的投資組合」設定標的及配置比例。在扣款日期方面，台股定期定額提供每月1日至31日的多元日期選擇，投資人可依發薪日或每月個人資金規劃彈性設定，提升資金運用效率。定期定額服務相關資訊，可至凱基證券官網查詢：https://event.kgi.com.tw/news/event/rsp/index.html

此外，因應投資人對數位開戶與彈性交易服務的需求，凱基證券於年末推出開戶優惠活動，結合帳戶申辦、交易回饋與生活消費權益。活動期間完成開戶並符合指定資格者，可獲得500元蝦皮全站優惠券；完成指定交易條件，每月最高再享700元手續費抵用金，符合活動門檻者還可參加抽獎，有機會獲得iPhone 18 Pro及萬元蝦皮購物金。活動期間、參加資格、回饋方式、抽獎辦法及相關限制等，更多活動詳情請洽凱基證券活動官網：https://kgis.tw/9p63e8