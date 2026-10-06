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元大加權 ETN 最後交易日10月13日

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

台灣證券交易所表示，元大證券股份有限公司發行之「元大發行量加權股價報酬指數指數投資證券」（證券代號：020039；簡稱：元大加權N），自115年10月16日起終止上市。

由於該檔指數投資證券（ETN）到期日為115年10月15日，因存續期間屆滿爰依證交所「營業細則」第50條之8規定終止上市。其最後交易日為115年10月13日，於最後交易日收盤前，投資人仍可於集中交易市場買賣。投資人權益相關事項請至元大證券公司網站查詢。

證交所並表示，上開所定日期，如遇有天然災害侵襲致證券交易市場全日休市時，一律予以順延至次一營業日。

元大 元大證券 證交所

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