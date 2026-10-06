快訊

台股5萬點明明近在咫尺卻過不了？分析師曝原因在這裡

西班牙住房危機撼動政局！總理宣布提前大選拆彈

喉嚨一直「有痰咳不出」不一定感冒！醫揭5原因：愈清喉嚨恐愈不舒服

聽新聞
0:00 / 0:00

TIS揭露爭議 保險局回應富邦人壽：可申請放棄但不能再恢復

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
TIS揭露爭議，保險局三大聲明回應富壽，可申請放棄但不能再恢復。聯合報系資料庫
TIS揭露爭議，保險局三大聲明回應富壽，可申請放棄但不能再恢復。聯合報系資料庫

保險局副局長蔡火炎今日對於外界針對TIS數字揭露方式的質疑，首度代表保險局發聲提出三點聲明，強調這並非臨時發函新規定，而是早在業者申請選擇性過渡措施時，就已經講好遊戲規則。他也特別對於與南韓的對比指出，南韓的保險業並未有目標資本適足率及適足率基準，因此制度與南韓不同，不同的監理制度有不同的考量。

對於富邦金董事長蔡明興公開對外揭露實際數字是177%，保險局也非常不悅。蔡火炎指出，保險局不希望業者再私下揭露有別於公開數據之外的其他數字，保險局後續也將討論如何處理這種業者另外發布有別於公開揭露的其他數據的情形。

富邦人壽的TIS實際上有177%，但只能按照140%的目標值揭露，富邦金控董事長蔡明興5日表示，要放棄TIS過渡性措施以在未來還原揭露更好的數值，使外界更矚目保險局說法。蔡火炎今日提出三大聲明，其中並回應蔡明興的「放棄過渡性措施」說，給予明確的答案是可以受理業者申請放棄，「但未來財務狀況有變，就不能重新申請恢復」。

蔡火炎提出的三大聲明如下：

1. TIS制度的目的是要引導從RBC轉化到TIS這15年過渡期間強化體質，強化資產負債管理能力，鑑於部分壽險業的選擇性過渡措施，因此今年9月15日，發函壽險公會轉給各壽險公司沒有申請選擇性過渡措施的，就直接揭露。對於有選擇的，就在資本適足率右上角加註星號，而其中若有資本調整數沒達設定目標者，就要加註二個星星。

部分公司揭露的與核定的數值相同，並非公司計算的結果和資本適足率完全一致，而是依揭露規則來辦理。他也強調，15日的發函並非公告前臨時有新制度，而是目標資本適足率，當初是依照合理的假設增資、盈餘、商品策略、資產負債管理、風險降低等變數來擬定，並經金管會核准。而受惠保險業上半年獲利良好，因此，公司過渡後的TIS 高出目標值，為了避免15年期間隨市場環境大波動影響穩定，因此基於審慎原則，規定以目標資本適足率為上限，來保障股東權益。

過渡措施是15年改善承諾，並非單一年度的揭露，因此，保險局不會去看哪些揭露的高，而是按照核准的改善路徑來增資、改善風險、降低對過渡措施的依賴，不會只看15年單一的點，而是未來15年承諾是否說到作到。

2. 若業者提早申請中止，TIS揭露不用再受目標上限約束？答案是可以。蔡火炎說，若衡量自身財務條件，提早中止適用可以，但他也要特別提醒，若申請提早中止，之後財務生變，也不能再來申請恢復選擇性過渡。

3. 對個別公司的資本適足率比較，TIS並非衡量單一指標，過往已有向民眾宣導，而且由於公司並未申請TIS的過渡性措施，因此民眾也不宜拿各公司的TIS來直接比較，只觀察短期的資本揭露數值，過渡前的TIS也未必比過渡後來得高。

富邦人壽

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

富邦人壽TIS實際達177% 蔡明興：考慮取消過渡措施

TIS數據揭露背後有文章 金管會的一紙令函引發業者熱議

金管會宣布 鬆綁保險公司投資五大類健康事業

你買的旅遊eSIM安全嗎？消基會示警：7成歸屬網路非當地 消費者3招自保

相關新聞

央行鬆綁、第4季迎買氣？北市仲介公會蘇金城：台股衝5萬點 資金難回

台北市地政局公布今年9月建物買賣移轉棟數，全市買賣移轉棟數為2,133棟，較去年同期增加20.2%，較8月增加21.7%；另累計今年前九月總移轉數18,225棟，較去年同期增加5.3%。

台北101國慶煙火、無人機璀璨登場 台新新光金控獨家贊助 共賀雙十

雙十國慶即將到來，台北夜空將再度迎來眾所矚目的璀璨時刻！由台新新光金控獨家贊助的2026年台北101國慶展演，將以「Onward Taiwan 一起點亮台灣」為主題，於10月10日晚間10點盛大登場。此次展演融合無人機、煙火與全新雷射燈光特效，為民眾打造一場長達14分鐘、結合科技與藝術的視覺饗宴。台新新光金控的超人氣吉祥物Richart也將以驚喜可愛造型躍上夜空，陪伴大家共度難忘的雙十國慶夜。

國泰世華CUBE信用卡「慶生月」升級 首推三人揪團挑戰 個人集章雙玩法

生日不只自己過，更能揪好友一起同樂、共享回饋。國泰世華銀行第四季壽星專屬活動全新升級，首度加入好友組隊挑戰機制，將生日月回饋從個人延伸至好友同樂。自2026年10月至12月期間，壽星邀請好友組隊參加「慶生月揪團派對」，三人組隊完成指定任務，就有機會抽中3,000點小樹點(信用卡)；同時延續當月壽星限定的「慶生月踩點吉章」活動，完成個人專屬任務亦可獲得200點小樹點(信用卡)。透過團體賽與個人賽雙重玩法，讓壽星在享受生日專屬回饋之餘，也能與好友共享生日樂趣。

婦人拿房抵押借百萬「裝升降梯照顧老祖母」 即時通及時阻詐

新北市一名婦人日前至新北市板橋地政事務所，以「安裝升降梯以照顧行動不便祖母」為由，辦理不動產私人抵押設定登記，地所人員查覺有異提問，發現婦人說詞反覆，通報警方，同時間，婦人的丈夫也收到「地籍異動即時通」簡訊向地所示警，及時阻止一場詐騙保住房產。

大戶熱愛債券大揭密 十年期以上主權債、電信債受青睞

永豐金證券今日宣布將首次推「大額債」全線上交易，提供1,100檔橫跨多元產業與地區，對此永豐金證券也透露，目前以十年期以上的主權債券跟電信債券最受大戶的青睞。

壽險「錢」進健康事業大鬆綁 金管會擴大投資範圍

壽險資金「錢」進兆元健康福祉事業大鬆綁。金管會昨（6）日宣布，即日起擴大健康福祉事業投資範圍，並取消須與核保、理賠等保險業務連結的限制；服務對象不限保戶，符合條件甚至可全額投資。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。