TIS揭露爭議 保險局回應富邦人壽：可申請放棄但不能再恢復

保險局副局長蔡火炎今日對於外界針對TIS數字揭露方式的質疑，首度代表保險局發聲提出三點聲明，強調這並非臨時發函新規定，而是早在業者申請選擇性過渡措施時，就已經講好遊戲規則。他也特別對於與南韓的對比指出，南韓的保險業並未有目標資本適足率及適足率基準，因此制度與南韓不同，不同的監理制度有不同的考量。

對於富邦金董事長蔡明興公開對外揭露實際數字是177%，保險局也非常不悅。蔡火炎指出，保險局不希望業者再私下揭露有別於公開數據之外的其他數字，保險局後續也將討論如何處理這種業者另外發布有別於公開揭露的其他數據的情形。

富邦人壽的TIS實際上有177%，但只能按照140%的目標值揭露，富邦金控董事長蔡明興5日表示，要放棄TIS過渡性措施以在未來還原揭露更好的數值，使外界更矚目保險局說法。蔡火炎今日提出三大聲明，其中並回應蔡明興的「放棄過渡性措施」說，給予明確的答案是可以受理業者申請放棄，「但未來財務狀況有變，就不能重新申請恢復」。

蔡火炎提出的三大聲明如下：

1. TIS制度的目的是要引導從RBC轉化到TIS這15年過渡期間強化體質，強化資產負債管理能力，鑑於部分壽險業的選擇性過渡措施，因此今年9月15日，發函壽險公會轉給各壽險公司沒有申請選擇性過渡措施的，就直接揭露。對於有選擇的，就在資本適足率右上角加註星號，而其中若有資本調整數沒達設定目標者，就要加註二個星星。

部分公司揭露的與核定的數值相同，並非公司計算的結果和資本適足率完全一致，而是依揭露規則來辦理。他也強調，15日的發函並非公告前臨時有新制度，而是目標資本適足率，當初是依照合理的假設增資、盈餘、商品策略、資產負債管理、風險降低等變數來擬定，並經金管會核准。而受惠保險業上半年獲利良好，因此，公司過渡後的TIS 高出目標值，為了避免15年期間隨市場環境大波動影響穩定，因此基於審慎原則，規定以目標資本適足率為上限，來保障股東權益。

過渡措施是15年改善承諾，並非單一年度的揭露，因此，保險局不會去看哪些揭露的高，而是按照核准的改善路徑來增資、改善風險、降低對過渡措施的依賴，不會只看15年單一的點，而是未來15年承諾是否說到作到。

2. 若業者提早申請中止，TIS揭露不用再受目標上限約束？答案是可以。蔡火炎說，若衡量自身財務條件，提早中止適用可以，但他也要特別提醒，若申請提早中止，之後財務生變，也不能再來申請恢復選擇性過渡。

3. 對個別公司的資本適足率比較，TIS並非衡量單一指標，過往已有向民眾宣導，而且由於公司並未申請TIS的過渡性措施，因此民眾也不宜拿各公司的TIS來直接比較，只觀察短期的資本揭露數值，過渡前的TIS也未必比過渡後來得高。