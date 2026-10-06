科技業、壽險搶進 前三季商用不動產與土地交易3751億超越去年全年

住宅市場降溫，商用不動產投資持續升溫。仲量聯行今（6）日公布，2026年前三季商用不動產與土地交易總額達3751億元，已超越去年全年水準，第三季交易額1404億元、年增約82%。在科技業擴產、壽險布局收益型資產及大型開發案帶動下，全年交易金額有望挑戰歷史新高。

仲量聯行投資部資深副總經理黃郁琪表示，今年資金加速集中於科技擴產、收益型資產及都更聯開三大主題。儘管全球經濟與金融環境仍有不確定性，資金並未離開不動產市場，而是更重視產業基本面、穩定現金流與長期增值潛力。

工業地產是今年交易主力，前三季交易額達2594億元，占整體69%，其中科技業貢獻近八成。AI應用與半導體擴產需求，帶動企業購入廠房、研發中心及生產設施。日月光以九筆交易、近500億元投資額，成為今年交易金額最高且最活躍的本土買方，大立光也完成七筆廠房收購。

壽險資金同樣積極進場，今年累計不動產投資額達485億元，創2020年以來次高，其中商辦占約六成。指標交易包括凱基人壽以206億元取得潤泰玉成廣場；具長期租約與穩定現金流的物流倉儲、廠辦，也受到壽險業青睞。

相較之下，受信用管制與高營建成本影響，建商購地轉趨審慎。今年住宅用地交易占比降至37%，購地金額472億元。不過，第三季土地交易額仍達255億元，季增31%，主要由半導體與AI產業擴產需求支撐。

建商也逐步轉向都更與捷運聯開。前三季全台公辦都更與捷運聯開累計招商金額達1,714億元，完成29案招商，案件數追平去年。永和頂溪捷運站周邊公辦都更A區，投資金額達213億元；高雄捷運R17世運站周邊兩處公辦都更基地，也吸引約160億元投資。

仲量聯行台灣董事總經理侯文信表示，開發商競爭焦點正從單純取得土地，轉向參與都市更新。展望第四季，全台仍有11件潛在招商案，其中台北市占七案，預計招商引資逾500億元，可望持續支撐市場投資與開發動能。