金管會宣布 鬆綁保險公司投資五大類健康事業

金管會今日宣布，為響應全齡金融的政策方向，保險局將開放保險法第146條的限制，加入諸多開放投資項目來鬆綁壽險公司投資五大類健康事業，對於媒體詢問會否產生壽險挾龐大資金讓很多小藥局有遭收購的威脅？保險局副局長蔡火炎當場喊話，保險局會把關、准駁投資案，不會有造成惡意入股情形發生。

金管會這次所開放壽險公司可投資的健康事業，直接在保險法第146條第4項增列多個項目，如下：

(一)健康管理及健康促進服務：除了健檢中心、健康管理顧問、藥局通路，新加入物理及職能治療所顧問、運動指導、營養諮詢、高齡者學習課程及多元健康活動。

(二)健康醫療科技及數位應用：除了現有的健康醫療大數據分析、健康醫療軟體研發及物聯網應用，新加入或健康醫療數位平台管理系統。

(三)長照及全齡友善服務：除了長照輔助服務業務，新加入長照機構管理顧問、智慧輔具設備及生活輔具商品業務、無障礙接送、無障礙及全齡友善環境改造。

(四)新增健康飲食及營養支持項目，包括健康養生餐食、營養品或介護食品業務。

(五)新增健康福祉整合服務，包括健康促進及長照周邊服務供需媒合管理平台、健康促進及長照周邊商品供應與配送平台。

金管會這次特別放寬須與保險業務結合限制，亦即，投資必須視保險公司是否有發行相關保單為限。蔡火炎指出，考量健康福祉產業服務型態日益多元，相關事業未必與保戶、保險商品或保險給付具有直接關聯，因此放寬限制，回歸實際營業內容認定，以利保險業得依產業發展及實際投資需求，彈性參與相關事業。

蔡火炎說明，之所以把開放投資項目，與保單的發行脫鉤，是考量包括健康促進與服務、長照這些，應該不只保戶，而是全民都可使用，在開放之後也有助於更多服務的精進與提供。他也指出，目前壽險公司最感興趣的，應是健檢中心、輔具公司、以及健康管理顧問、藥局這些。

除了開放投資，蔡火炎認為，接下來壽險公司是否找到合適的經營團隊來專業經營，是一大挑戰。他也指出，由於住宿式的長照，必須拿到衛福部的執照，因此，壽險公司只能投資長照顧問公司。而股權的投資，金管會也開放到100%，但會有上市櫃公司的股權投資限制；例如，大樹藥局已為上市公司，壽險若要投資，比重就不能超過10%，非上市櫃公司的投資比重，則不受146條之1的10%限制，保險局會再以公司法的控制從屬關係來認定，最高可持股到100%，不會再定其他的持股下限規定。

蔡火炎也強調，保險業要投資，必須提出申請，以及完整的經營計畫，蔡火炎也強調，會由保險局最後把關是否核准投資，因此不會發生市場的壽險業挾龐大資金惡性併購小型藥局的疑慮。

為因應我國超高齡社會發展，並鼓勵保險業由傳統「損失填補」逐步朝「風險預防、健康管理及生活支持」轉型，金管會此次發布令釋，明定保險業得投資「健康促進、長照周邊商品設施及服務事業」，並將該事業納入健康福祉事業範疇，引導保險資金投入健康促進、長照及全齡友善服務等產業，發揮保險業長期資金支持健康福祉發展功能。

金管會表示，先前已在114年10月27日發布令釋，開放保險業投資健康福祉事業屬保險相關事業，並以須與保險業務結合為要件。本次考量健康促進及長照服務具有跨產業、多元服務對象及長期發展需求，相關服務亦可透過疾病預防、延緩失能及生活支持間接降低保險風險，因此進一步擴大健康福祉事業範圍，並放寬須與保險業務結合的限制，以提升保險資金運用彈性。

金管會也指出，本次政策調整有助於引導保險資金投入健康促進及長照周邊產業，促進保險保障與健康管理、長期照顧及生活支持服務相互串聯，並為實物給付及健康促進型保險等創新服務模式奠定基礎，提升保險服務附加價值。金管會強調，本次政策調整係在兼顧保險業資金運用安全性、流動性及收益性的前提下，持續引導保險業資金投入公共建設及社會福利等相關事業，支持長期照顧體系與健康促進服務發展，發揮保險業長期資金的功能，促進我國社會永續與民生福祉提升。