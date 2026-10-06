大戶熱愛債券大揭密 十年期以上主權債、電信債受青睞

永豐金證券首次推「大額債」全線上交易，提供1,100檔橫跨多元產業與地區。國人愛債，歷久不衰！近年科技產業成當紅炸子雞，但電信服務產業等長青樹也未從國人視野消失。永豐金證券首次揭密用戶買債行為，異於股票買高成長產業，買債不追求超額報酬。十年期以上長期債券、產業以主權債為最大宗，無線電信債也受歡迎，相對半導體僅排行第五，顯示台灣富人資產配置重視平衡，以無論市場多空都能「持盈保泰」為首要目標。

科技巨擘傳出擬發行100年期債券，但台灣富人買債以「看得到、有信心」為重心。永豐金證券觀察用戶買債，偏愛高評級債券，僅約二成上下為捕捉高報酬布局非投資等級債。產業別上，主權債與無線電信服務債備受偏愛，與證交所公布定期定額前十大排行榜，7月就有中華電（2412）與六家金控股入列不謀而合，顯示大額債券投資人偏好穩定現金流與防禦的特性。

永豐金證券因應投資人股債配置需求，旗下一站式數位財管平台「大戶豐APP」第3季全新增加「大額海外債」，債券商品更由142檔擴增至逾1,100檔，涵蓋全球逾25個國家與地區市場，提供公司債、主權債及金融債等多元選擇；小額債最低申購門檻1,000美元，大額債30,000美元起。

即日起只要開立永豐金證券複委託帳戶及永豐銀行外幣自有帳戶，線上即輕鬆買大額債、無須臨櫃，高效滿足高資產客戶多元固定收益投資需求。APP系統也會自動檢核客戶風險等級與交易商品等級適配機制，控制風險管理，提供更便利完善的海外債券投資體驗。