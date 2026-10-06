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彰銀LINE好友成長計畫啟動 柴寶新貼圖上線抽 iPhone 18 Pro

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
彰銀推出LINE好友成長計劃，結合好友活動、全新LINE貼圖及多元數位互動，拉近與客戶的距離。圖／彰化銀行提供
彰銀推出LINE好友成長計劃，結合好友活動、全新LINE貼圖及多元數位互動，拉近與客戶的距離。圖／彰化銀行提供

彰化銀行（2801）深化數位金融服務與社群經營，推出「彰銀LINE好友成長計劃」，結合好友活動、全新LINE貼圖及多元數位互動，拉近與客戶的距離。其中，深受民眾喜愛的彰銀吉祥物「柴寶」全新LINE貼圖於10月6日正式上線，以可愛活潑的柴寶融入日常聊天情境。

活動期間加入彰化銀行LINE官方帳號或解除封鎖，完成指定條件即有機會抽中iPhone 18 Pro，讓民眾加好友、拿貼圖，還能把最新iPhone帶回家。

彰化銀行表示，隨著民眾使用金融服務及接收資訊的習慣日益數位化，LINE官方帳號已不僅是單向訊息傳遞管道，更是銀行與客戶即時互動的重要數位接點。本次活動透過「好友活動＋柴寶貼圖」串聯，從加入好友、下載貼圖到日常使用，期望建立自然且持續的品牌互動，讓更多民眾透過熟悉的社群平台，便利掌握彰銀最新金融服務、優惠及活動資訊。

柴寶新貼圖以日常聊天情境為設計核心，涵蓋問候、回應及情緒表達等常用語境，兼顧趣味與實用性，期望透過貼圖分享與使用，讓柴寶自然融入民眾日常對話，進一步提升品牌親近感與辨識度。活動亦結合彰銀官方網站、ChaiBo APP、LINE官方帳號及營業據點等管道，整合線上與線下資源，擴大活動觸及並提升參與便利性。

彰化銀行指出，LINE官方帳號除提供金融資訊及優惠活動，也持續串聯各項數位服務，讓客戶能在熟悉的社群環境中取得即時、便利的資訊。透過柴寶貼圖生活化互動，搭配好友活動增加交流契機，期望將單次活動參與延伸為持續性的數位互動，深化客戶對彰銀數位服務的熟悉度與黏著度。

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